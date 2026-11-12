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Названы самые дешевые города России для отдыха на новогодних каникулах

Анастасия Шарова Автор статьи
Эксперты назвали доступные направления для ново...

Про Казань

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Россиянам рассказали, в каких городах можно относительно недорого провести предстоящие новогодние праздники. Несмотря на традиционный рост стоимости путешествий в конце декабря и начале января, некоторые направления остаются доступными для туристов. Соответствующие данные представила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Самым бюджетным вариантом среди рассмотренных пакетных предложений оказалась Москва. Поездка на двоих с вылетом из Санкт-Петербурга, размещением в гостинице и завтраками обойдется минимум в 66,3 тысячи рублей.

В список относительно недорогих направлений также попали Санкт-Петербург, где стоимость тура начинается от 80 тысяч рублей, Казань — от 87,2 тысячи, и Сочи — от 91,8 тысячи рублей.

Тем, кто предпочитает самостоятельно организовывать путешествия, эксперты советуют обратить внимание на Тверь, Краснодар и Мурманск. Средняя стоимость гостиничного номера в этих городах составляет примерно 5,7–6,2 тысячи рублей за ночь.

Однако выбор города — не единственный способ сократить расходы. Директор по развитию туристической платформы Артем Соколов отметил, что большое значение имеют даты отправления. По его словам, билеты на 31 декабря и утро 1 января нередко оказываются дешевле, чем на соседние дни.

Дополнительную экономию может обеспечить отказ от гостиниц в самом центре города. Например, в Казани и Санкт-Петербурге размещение немного дальше от популярных достопримечательностей способно обойтись на 20–30% дешевле.

Еще один вариант — санатории, предлагающие проживание без лечебных процедур. По оценке эксперта, такой формат отдыха иногда оказывается примерно на 15% выгоднее размещения в парк-отелях.

При планировании поездки специалист рекомендует заранее приобретать железнодорожные билеты, продажи которых обычно открываются за 90 суток до отправления. При этом стоимость проезда зависит от спроса и условий тарифа, поэтому ранняя покупка не всегда гарантирует минимальную цену.

С гостиницами ситуация может складываться иначе. Незадолго до праздников некоторые туроператоры предлагают скидки на оставшиеся номера. Однако рассчитывать на подобные предложения стоит с осторожностью: в популярных городах доступные варианты могут закончиться значительно раньше.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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