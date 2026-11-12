В Татарстане продажи вторичного жилья выросли на 25% за девять месяцев

Рынок недвижимости Татарстана демонстрирует рост активности покупателей. За первые девять месяцев 2026 года количество сделок со вторичными квартирами в республике увеличилось на 25%, а продажи жилья в новостройках выросли на 12%. Такие данные представили аналитики «Авито Недвижимости» на пресс-ланче в Казани 12 ноября.

Наиболее заметную динамику показал вторичный рынок. За январь–сентябрь в Татарстане заключили 29,9 тысячи сделок купли-продажи квартир против 24 тысяч за аналогичный период прошлого года. При этом доля ипотечных сделок увеличилась с 25% до 38%. По этому показателю республика стала лидером среди крупных регионов России.

Количество сделок с использованием ипотеки на вторичном рынке выросло на 89%, тогда как число покупок без привлечения жилищных кредитов увеличилось лишь на 3%. Это свидетельствует о том, что ипотека стала одним из главных факторов оживления рынка.

Положительная динамика наблюдается и в сегменте новостроек. За девять месяцев 2026 года в Татарстане зарегистрировали 13,9 тысячи сделок против 12,5 тысячи годом ранее. Рост составил 12%, что превышает среднероссийский показатель в 5%. Доля ипотечных покупок на первичном рынке достигла 71%, увеличившись на три процентных пункта.

Несмотря на повышение покупательской активности, цены на недвижимость продолжают расти. В октябре средняя стоимость квадратного метра в казанских новостройках составила 241,2 тысячи рублей, что на 4% больше прошлогоднего уровня. На вторичном рынке показатель достиг 212,3 тысячи рублей, увеличившись за год на 10%.

В результате разница между стоимостью нового и вторичного жилья в Казани сократилась с 21% до 14%. Наиболее существенный ценовой разрыв зафиксирован в Московском районе города, где квадратный метр в новостройках стоит на 81% дороже, чем на вторичном рынке. Минимальная разница наблюдается в Приволжском районе — 7%.

Одновременно в Татарстане сокращается количество квартир, выставленных на продажу. За год предложение вторичного жилья в республике уменьшилось на 10%, а в Казани — на 4%. На фоне снижения доступного предложения средняя цена квадратного метра выросла на 12% и 10% соответственно.

Татарстан также сохраняет высокие позиции по объемам жилищного строительства. По состоянию на октябрь 2026 года в республике строилось 3,44 млн квадратных метров жилья. Казань заняла девятое место среди крупных российских городов с показателем 2,32 млн квадратных метров.

При этом рынок долгосрочной аренды в столице Татарстана развивается по другому сценарию. За год медианная стоимость аренды квартиры снизилась на 7%, тогда как количество предложений увеличилось на 6%. Самые доступные варианты представлены в Авиастроительном районе, где медианная ставка составляет 27,5 тысячи рублей в месяц. Дороже всего арендовать квартиру в Вахитовском районе — 49,9 тысячи рублей.