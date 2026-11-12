Казанский велопутешественник завершил марафон до Шанхая

Спортивный психолог из Казани Александр Локалов добрался до Шанхая, финишировав в масштабном велопутешествии. О завершении маршрута он рассказал в соцсетях.

За 128 дней путешественник преодолел 9 283 километра, проехав по территориям России, Казахстана, Монголии и Китая. Стартовал он из Казани 8 июля. В пути случались и курьезы: в первый день на привале прорвало газовый баллон для горелки, пламя мгновенно раздулось, но Александр не пострадал. В Монголии по дороге в Улан-Батор сломался велосипед, и Локалову пришлось искать местную валюту и сервис для ремонта.

«Ну что сказать, всё! Огромнейшее спасибо всем, кто был со мной на протяжении этого пути. Каждая встреча, личная, не личная, в сети, общение, сообщение. Я благодарю всех абсолютно», — написал велопутешественник подписчикам.

Это не первое дальнее путешествие Локалова: ранее вместе с наставником он доехал до Турции за 52 дня, проехав более 4 тысяч километров. Тот маршрут запомнился стаями собак, жарой и отравлением водой из Каспийского моря.