С 15 января спокойная жизнь неработающих россиян перестанет быть прежней: Татьяна Голикова опубликовала новый указ

В 2025 году пенсионная система России претерпевает значительные изменения, затрагивающие миллионы граждан.

Ключевые корректировки касаются повышения пенсий для неработающих пенсионеров, ужесточения условий выхода на заслуженный отдых и пересмотра требований к страховому стажу.

Повышение пенсионного обеспечения

Согласно заявлению вице-премьера Татьяны Голиковой, среднемесячная пенсия неработающих граждан пенсионного возраста вырастет до 18 521 рубля. Правительство позиционирует эти меры как поддержку пенсионеров в условиях экономической неопределённости.

Изменение условий выхода на пенсию: ужесточение требований

С 2025 года вступают в силу более строгие критерии для оформления пенсии:

Страховой стаж: минимальный срок трудовой деятельности увеличивается до 15 лет.

Пенсионные баллы: обязательное количество баллов повышается до 28,2.

Данные изменения в первую очередь коснутся граждан, запланировавших выход на пенсию в ближайшие годы.

Поэтапное повышение пенсионного возраста

Продолжается планомерное повышение пенсионного возраста:

Женщины: 56,5 лет (с дальнейшим повышением до 60 лет).

Мужчины: 61,5 лет (с дальнейшим повышением до 65 лет).

Возможность досрочного выхода на пенсию ограничена, за исключением льготных категорий граждан.

Сохранение льгот для отдельных категорий

Право на досрочное пенсионное обеспечение сохраняется для следующих групп:

Инвалиды.

Родители детей-инвалидов.

Сотрудники производств, вредных для здоровья.

Население Крайнего Севера.

Эти категории граждан смогут воспользоваться льготами, несмотря на ужесточение общих требований.

Стратегическая цель реформы

Изменения в пенсионной системе являются частью масштабной реформы, направленной на обеспечение её долгосрочной финансовой устойчивости. Эксперты считают, что данная реформа повысит эффективность пенсионной системы в условиях роста продолжительности жизни и увеличения числа пенсионеров.

Рекомендации гражданам

Гражданам, планирующим выход на пенсию в ближайшем будущем, рекомендуется: