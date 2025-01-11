С 13 января лишать прав на 1,5 года начнут даже трезвых водителей: ГИБДД будет задавать этот вопрос

В России с 13 января вступило в силу новое правило для автомобилистов, предусматривающее лишение прав даже трезвых водителей, если они откажутся пройти проверку на состояние алкогольного опьянения. Это изменение вызвало значительный общественный резонанс и требует от водителей особой внимательности при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД.

Основы нового правила

С началом нового года ГИБДД усилила меры по контролю за трезвым состоянием водителей. Согласно новым правилам, во время дорожных проверок инспекторы задают водителям вопросы для оценки их состояния. Если возникают сомнения в трезвости водителя, его просят пройти тест на алкоголь. Отказ от тестирования считается нарушением, равносильным управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и влечёт за собой лишение прав на срок до 1,5 лет.

Масштабные проверки

Представители ГИБДД планируют проводить такого рода рейды особенно активно в период, когда будет идти первая полная рабочая неделя. Инспекторы выйдут на дежурства в максимальном составе, чтобы проводить качественные проверки на дорогах.

Статистика и последствия

Статистика показывает, что значительное количество протоколов о лишении прав в новогодние праздники связано именно с отказом от прохождения теста на алкоголь. Так, в Москве за первые дни года было составлено 307 таких протоколов, причем 165 из них были связаны с отказом от освидетельствования. В Приморском крае ежемесячно права лишаются около 830 водителей, половина из которых — за отказ проходить проверку.

Важность соблюдения правил

Это изменение в правилах подчёркивает необходимость для водителей не только соблюдать трезвость за рулём, но и быть готовыми сотрудничать с дорожной полицией в случае проверок. Отказ от прохождения алкотеста теперь влечёт за собой серьёзные правовые последствия и может привести к значительным неудобствам и финансовым потерям.

Таким образом, водителям рекомендуется заранее готовиться к возможным проверкам и относиться к ним с полным пониманием серьёзности и последствий любых своих действий или решений в процессе таких взаимодействий.