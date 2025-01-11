Новости России
· 16+ · Полина Модестова

С 13 января лишать прав на 1,5 года начнут даже трезвых водителей: ГИБДД будет задавать этот вопрос

В России с 13 января вступило в силу новое прав...

ВКонтакте

Подписаться в Telegram

В России с 13 января вступило в силу новое правило для автомобилистов, предусматривающее лишение прав даже трезвых водителей, если они откажутся пройти проверку на состояние алкогольного опьянения. Это изменение вызвало значительный общественный резонанс и требует от водителей особой внимательности при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД.

Основы нового правила

С началом нового года ГИБДД усилила меры по контролю за трезвым состоянием водителей. Согласно новым правилам, во время дорожных проверок инспекторы задают водителям вопросы для оценки их состояния. Если возникают сомнения в трезвости водителя, его просят пройти тест на алкоголь. Отказ от тестирования считается нарушением, равносильным управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и влечёт за собой лишение прав на срок до 1,5 лет.

Масштабные проверки

Представители ГИБДД планируют проводить такого рода рейды особенно активно в период, когда будет идти первая полная рабочая неделя. Инспекторы выйдут на дежурства в максимальном составе, чтобы проводить качественные проверки на дорогах.

Статистика и последствия

Статистика показывает, что значительное количество протоколов о лишении прав в новогодние праздники связано именно с отказом от прохождения теста на алкоголь. Так, в Москве за первые дни года было составлено 307 таких протоколов, причем 165 из них были связаны с отказом от освидетельствования. В Приморском крае ежемесячно права лишаются около 830 водителей, половина из которых — за отказ проходить проверку.

Важность соблюдения правил

Это изменение в правилах подчёркивает необходимость для водителей не только соблюдать трезвость за рулём, но и быть готовыми сотрудничать с дорожной полицией в случае проверок. Отказ от прохождения алкотеста теперь влечёт за собой серьёзные правовые последствия и может привести к значительным неудобствам и финансовым потерям.

Таким образом, водителям рекомендуется заранее готовиться к возможным проверкам и относиться к ним с полным пониманием серьёзности и последствий любых своих действий или решений в процессе таких взаимодействий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

5 часов назад

Телефонные мошенники позвонили одному татарстанцу почти 13 тысяч раз

Новости России

день назад

Ветераны боевых действий могут получить электронное удостоверение — СберКарту Ветерана

тараканы москва и московская область

Новости Татарстана

день назад

После избиения ребенка в футбольной секции в Набережных Челнах возбуждено дело

Новости России

2 дня назад

В предпринимательство вовлечён почти каждый четвёртый экономически активный россиянин

цена на строительство крыши частного дома в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

час назад

Грузовик наехал на мать с дочкой на трассе в Татарстане, женщина умерла

Новости Казани

день назад

Тело младенца в полотенце нашли на мусороперерабатывающем заводе в Казани

Новости Казани

день назад

Казанцам объяснили, как оплатить проезд по Вознесенскому тракту

Новости Казани

день назад

В Казани задержали подругу погибшей 22-летней девушки, катавшейся на тюбинге

Новости Казани

день назад

Появилось видео смерти студентки из Казани, которая разбилась на тюбинге
Новости Татарстана
2 часа назад

На капитальный ремонт 715 домов в Татарстане потратят более 7 млрд рублей

По республике запланировано обновление 715 домо...

Новости Татарстана

16 минут назад

В Нижнекамске вступила в брак первая пара молодожёнов 2025 года

Новости России

день назад

Опрос ВТБ: на что копят российские семьи

Новости Казани

21 минуту назад

«Барыс» проиграл «Ак Барсу» и продолжил серию поражений

Новости Татарстана

2 часа назад

Ограничения рейсов в аэропорту Казани и Нижнекамска сняты
В Казани отреставрируют аварийный участок стен ...
Новости Казани
день назад

В Казани отреставрируют аварийный участок стен Кремля XVI века

Новости Казани

2 часа назад

В Казани под домашний арест поместили подругу девушки, разбившейся на тюбинге

Новости Казани

5 часов назад

В центре Казани воссоздают исторический облик «Гранд-отеля»

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане в системе «Честный знак» отметились лишь 9 ветклиник из 52
Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани раскрывает секреты красоты