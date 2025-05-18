Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

В Казани цены на «вторичку» остаются стабильными при падении в других регионах РФ

По данным аналитиков компании «Этажи», цены на ...

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По данным аналитиков компании «Этажи», цены на вторичное жильё в Казани за последние полгода остались стабильными, несмотря на общее падение по стране. Аналогичная ситуация наблюдается в Москве.

В среднем по России «вторичка» подешевела почти на 7% — с 4,58 до 4,29 млн рублей. Это самое сильное снижение за пять лет. Ранее коррекции цен не превышали 2–3%.

Причины падения:

  • Рост ипотечных ставок,

  • Снижение покупательской активности,

  • Смещение спроса в сторону более дешёвых объектов.

Наибольшее снижение:

  • Ростов-на-Дону — минус 15%,

  • Краснодар — минус 12%,

  • Пермь — минус 11%,

  • Красноярск — минус 7,5%.

При этом, как отмечают эксперты, рынок ведёт себя нестандартно: предложение дорожает, а реальные сделки — дешевеют. Продавцы неохотно снижают цены, но на практике идут на уступки в ходе переговоров, сообщают «Известия».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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