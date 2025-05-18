В Казани цены на «вторичку» остаются стабильными при падении в других регионах РФ

По данным аналитиков компании «Этажи», цены на вторичное жильё в Казани за последние полгода остались стабильными, несмотря на общее падение по стране. Аналогичная ситуация наблюдается в Москве.

В среднем по России «вторичка» подешевела почти на 7% — с 4,58 до 4,29 млн рублей. Это самое сильное снижение за пять лет. Ранее коррекции цен не превышали 2–3%.

Причины падения:

Рост ипотечных ставок,

Снижение покупательской активности,

Смещение спроса в сторону более дешёвых объектов.

Наибольшее снижение:

Ростов-на-Дону — минус 15%,

Краснодар — минус 12%,

Пермь — минус 11%,

Красноярск — минус 7,5%.

При этом, как отмечают эксперты, рынок ведёт себя нестандартно: предложение дорожает, а реальные сделки — дешевеют. Продавцы неохотно снижают цены, но на практике идут на уступки в ходе переговоров, сообщают «Известия».