В Казани цены на «вторичку» остаются стабильными при падении в других регионах РФ
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По данным аналитиков компании «Этажи», цены на вторичное жильё в Казани за последние полгода остались стабильными, несмотря на общее падение по стране. Аналогичная ситуация наблюдается в Москве.
В среднем по России «вторичка» подешевела почти на 7% — с 4,58 до 4,29 млн рублей. Это самое сильное снижение за пять лет. Ранее коррекции цен не превышали 2–3%.
Причины падения:
Рост ипотечных ставок,
Снижение покупательской активности,
Смещение спроса в сторону более дешёвых объектов.
Наибольшее снижение:
Ростов-на-Дону — минус 15%,
Краснодар — минус 12%,
Пермь — минус 11%,
Красноярск — минус 7,5%.
При этом, как отмечают эксперты, рынок ведёт себя нестандартно: предложение дорожает, а реальные сделки — дешевеют. Продавцы неохотно снижают цены, но на практике идут на уступки в ходе переговоров, сообщают «Известия».
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