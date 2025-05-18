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Новая древесина прочнее стали: американские ученые создали материал будущего

Учёные из Университета Мэриленда разработали св...

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В Университете Мэриленда представили революционную технологию обработки древесины, которая позволяет превратить обычный природный материал в прочный инженерный продукт, превосходящий по прочности сталь. Новый материал получил название Superwood.

Суть метода заключается в химической обработке древесины, которая изменяет структуру лигнина, а затем в механическом сжатии материала. В результате прочность увеличивается более чем в десять раз. Исследования показали, что Superwood на 50% крепче стали, но при этом остаётся лёгким и экологически чистым.

Кроме высокой прочности, новинка демонстрирует стойкость к огню и воздействию вредителей, что открывает широкие перспективы применения — от внутренней отделки до масштабного строительства.

Американская компания InventWood уже получила лицензию на использование технологии и привлекла 15 миллионов долларов инвестиций для запуска производства. Первая партия Superwood поступит на рынок уже этим летом. На начальном этапе материал будут использовать для отделки, в дальнейшем — в строительных конструкциях.

Эксперты отмечают, что появление Superwood может значительно изменить подход к проектированию зданий, сделав их одновременно прочными, лёгкими и устойчивыми к внешним воздействиям, пишет Anonsens.ru.

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