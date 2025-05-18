За сутки в Казани произошло 134 ДТП
По данным городской ГИБДД, за последние 24 часа в Казани зарегистрировано 134 дорожно-транспортных происшествия.
Согласно данным, из них:
58 аварий оформлены через центры обработки,
26 ДТП — с участием сотрудников ГИБДД на местах,
5 человек получили травмы, погибших нет.
Также за сутки инспекторы:
Выявили 8 водителей в состоянии опьянения,
Задержали 4 человека без водительских прав,
Передали 2 граждан в полицию — их подозревают в совершении преступлений.
ГИБДД напоминает о необходимости соблюдать скоростной режим и не садиться за руль в состоянии опьянения.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец