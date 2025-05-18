Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

За сутки в Казани произошло 134 ДТП

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По данным городской ГИБДД, за последние 24 часа в Казани зарегистрировано 134 дорожно-транспортных происшествия.

Согласно данным, из них:

  • 58 аварий оформлены через центры обработки,

  • 26 ДТП — с участием сотрудников ГИБДД на местах,

  • 5 человек получили травмы, погибших нет.

Также за сутки инспекторы:

  • Выявили 8 водителей в состоянии опьянения,

  • Задержали 4 человека без водительских прав,

  • Передали 2 граждан в полицию — их подозревают в совершении преступлений.

ГИБДД напоминает о необходимости соблюдать скоростной режим и не садиться за руль в состоянии опьянения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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