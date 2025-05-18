Прочнее стали: в США создали древесину нового поколения

Учёные из Университета Мэриленда представили сверхпрочную древесину, способную конкурировать с металлами. Новый материал под названием Superwood оказался прочнее стали на 50% и в 10 раз крепче обычной древесины.

Технология включает химическую обработку и сжатие, что кардинально меняет структуру материала. Superwood также устойчив к огню и вредителям.

Проектом заинтересовалась компания InventWood, уже вложившая $15 млн в запуск производства. Первая партия поступит на рынок летом 2025 года. Сначала её будут использовать в отделке, но позже — и в строительстве.