Волонтеры Чистопольской епархии поддержали бойцов спецоперации
chistopol-rt.ru
Прихожане храмов Чистопольской епархии передали гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Об этом сообщает издание «Чистополь-информ».
В состав груза вошли предметы, необходимые бойцам в условиях фронта: окопные свечи, маскировочные сети, постельные принадлежности, средства гигиены и товары первой необходимости.
Волонтеры подчеркивают, что такие посылки не только облегчают быт военнослужащих, но и передают главное — чувство поддержки и памяти:
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в послании к Госсовету республики поблагодарил всех, кто помогает бойцам на фронте:
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