Волонтеры Чистопольской епархии поддержали бойцов спецоперации

Прихожане храмов Чистопольской епархии передали гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Об этом сообщает издание «Чистополь-информ».

В состав груза вошли предметы, необходимые бойцам в условиях фронта: окопные свечи, маскировочные сети, постельные принадлежности, средства гигиены и товары первой необходимости.

Волонтеры подчеркивают, что такие посылки не только облегчают быт военнослужащих, но и передают главное — чувство поддержки и памяти:

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в послании к Госсовету республики поблагодарил всех, кто помогает бойцам на фронте: