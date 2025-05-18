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Волонтеры Чистопольской епархии поддержали бойцов спецоперации

Верующие Чистопольской епархии собрали и переда...

chistopol-rt.ru

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Прихожане храмов Чистопольской епархии передали гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Об этом сообщает издание «Чистополь-информ».

В состав груза вошли предметы, необходимые бойцам в условиях фронта: окопные свечи, маскировочные сети, постельные принадлежности, средства гигиены и товары первой необходимости.

Волонтеры подчеркивают, что такие посылки не только облегчают быт военнослужащих, но и передают главное — чувство поддержки и памяти:

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в послании к Госсовету республики поблагодарил всех, кто помогает бойцам на фронте:

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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