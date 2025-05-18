Защитник «Рубина» вошел в топ-10 самых дорогих игроков РПЛ

Защитник казанского «Рубина» Илья Рожков вошёл в десятку самых дорогих футболистов Российской Премьер-Лиги по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Он занял седьмое место в рейтинге, уступив игрокам «Зенита», «Спартака», «Динамо» и ЦСКА.

Трансферная стоимость 20-летнего казанца оценивается в 8–10 миллионов евро, что в рублях составляет от 724 до 905 миллионов. Он обошёл таких игроков, как Роналдо дос Сантос («Ростов»), Максим Самородов («Ахмат») и Игорь Дмитриев («Крылья Советов»).

Илья Рожков родом из Казани, тренировался в Зеленодольске и в академии «Рубина». За молодёжную и юношескую команду казанцев он провёл 47 матчей, а с 14 лет стал играть за юношеские сборные России. Его дебют в РПЛ состоялся в 2023 году в матче против «Локомотива», где он отметился голевой передачей — став самым молодым ассистентом «Рубина» в Премьер-лиге.

Также напомним, что в апреле этого года казанский «Ак Барс» стал самым прибыльным клубом КХЛ, заработав 1,46 млрд рублей чистой прибыли при выручке в 6,26 млрд. Казань снова подтверждает статус одного из лидеров в российском спорте.