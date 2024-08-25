С 1 сентября снова перейдут на дистант: почему школьников перестанут пускать в школы в этот раз?

В свете текущей обстановки в Белгородской, Курской и Брянской областях, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поделился обновлениями о начале учебного года. В условиях продолжающейся напряженности, образование в регионе адаптируется к новым реалиям: 113 школ перейдут на дистанционный формат обучения.

«Мы предоставили родителям выбор между очным и дистанционным обучением. В зависимости от изменения обстановки родители могут пересмотреть свое решение в течение учебного года», — отметил Гладков.

Однако губернатор подчеркнул, что дистанционное обучение хоть и несет определенные ограничения по сравнению с традиционным, вызывает беспокойство среди родителей о будущем их детей, ведя к рассмотрению возможности переезда в другие, более безопасные регионы.

Для обеспечения безопасности детей в текущих условиях, власти области принимают ряд мер: от строительства укрытий на детских и спортивных площадках до установки специальной пленки на окнах школ, предотвращающей попадание осколков. Также проводятся ежедневные занятия по оказанию первой медицинской помощи и поведению в экстремальных ситуациях.

Губернатор выразил благодарность Министерству цифрового развития за помощь в восстановлении сотовой связи, несмотря на то что вражеские действия часто приводят к ее нарушению, что затрудняет связь учащихся с учителями в прифронтовых зонах.

Эти шаги показывают, как регион старается адаптироваться к сложным условиям, обеспечивая продолжение образовательного процесса и безопасность своих жителей.