С 1 сентября снова будут на дистанте: почему школьников перестанут пускать в школы в этом году?

В ответ на продолжающиеся напряжения в приграничных районах, власти Белгородской области под руководством губернатора Вячеслава Гладкова внедряют значительные изменения в систему образования. Основное из них — это перевод 113 школ региона на дистанционное обучение, что является мерой предосторожности в нынешних условиях.

Гладков поделился, что родителям предложен выбор между традиционной и онлайн формами обучения, с возможностью изменения своего выбора в течение года в зависимости от обстоятельств. Это решение вызвано стремлением минимизировать риск для студентов и их семей, многие из которых испытывают опасения относительно долгосрочного воздействия дистанционного обучения на академическое развитие детей.

Для укрепления безопасности учебных заведений в регионе принимаются дополнительные меры: от строительства защитных укрытий до установки защитной пленки на окна, чтобы предотвратить попадание стеклянных осколков в классы. Кроме того, учащиеся регулярно проходят тренинги по оказанию первой помощи и действиям в чрезвычайных ситуациях, что критически важно для их безопасности.

Гладков также выразил благодарность Министерству цифрового развития за оперативную поддержку в восстановлении связи после перебоев, вызванных враждебными действиями. Это особенно значимо для обеспечения стабильного доступа к образовательным ресурсам и поддержания связи между учителями и учениками, особенно в наиболее уязвимых зонах.

Эти инициативы показывают, как Белгородская область стремится адаптироваться к изменяющимся условиям, обеспечивая образование и безопасность своих граждан в сложившихся обстоятельствах, пишет interfax.ru.