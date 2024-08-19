Новости России
· 16+ · Полина Модестова

С 1 сентября это будет строго запрещено: в школах начнет введено новое обязательное правило для учеников

С началом учебного года 2024-2025, российские о...

sovselo.ru

Подписаться в Telegram

С началом учебного года 2024-2025, российские образовательные учреждения примут строгие меры для улучшения дисциплины и фокусировки учеников на учебном процессе. В рамках изменений было принято решение ввести новый запрет: на использование телефонов, а также умных часов. Распространяется он только на время занятий.

Новые правила использования технологий

Согласно нововведениям, школьники не смогут использовать свои гаджеты во время уроков. Разрешение будет предоставляться только на переменах или в экстренных случаях, что позволит учащимся в нужный момент связаться с родителями или экстренными службами. Политика экстренных ситуаций будет определяться каждым учебным заведением индивидуально и отражаться во внутренних документах школы.

Укрепление школьной дисциплины

В дополнение к запрету на мобильные телефоны, школы также усилят требования к дисциплине учеников. Это включает в себя строгие меры против любых форм деструктивного поведения, что поможет создать более безопасную и поддерживающую учебу атмосферу.

Дебаты вокруг нововведений

Инициатива по запрету мобильных устройств в школах вызвала обширное обсуждение среди учителей, родителей и образовательных аналитиков. Пока одни аргументируют, что присутствие смартфонов мешает образовательному процессу и способствует снижению успеваемости, другие видят в технологиях полезный ресурс для обучения и коммуникации.

Подходы к использованию технологий в образовании

Некоторые предлагают компромиссные решения, где использование гаджетов разрешается в образовательных целях под контролем учителей или в свободное от уроков время. Эти новые меры представляют собой значительный шаг в регулировании роли технологий в школьной среде и будут требовать дальнейшего анализа и возможно корректировки в будущем.

Выводы

Этот шаг российского образования направлен на повышение качества обучения и поддержание порядка в учебных заведениях, но важно продолжать диалог о наилучшем использовании технологий в интересах студентов и учебного процесса.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Современное жилье для счастливой семьи: топ-3 жилых комплексов Казани

компания от тараканов москва

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане объявили выходные для госслужащих и новые даты каникул

Интересное в Казани

2 дня назад

Discord: Твой путеводитель в мире общения и гейминга

стоимость штробления стен под электропроводку цена в Новосибирске

Новости Казани

3 часа назад

38-летний победитель шоу «Взвешенные люди» из Казани умер из-за остановки сердца

Новости Казани

15 часов назад

Жители Казани выступают против установки шумозащитных экранов

Новости Казани

15 часов назад

Из-за аварии приостановили движение на трассе М7

Новости Казани

23 часа назад

День города в Казани пройдет на высшем уровне

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане после дождей появились опасные слизни
Лонгриды
2 дня назад

Жилищные проблемы в Царево Village: соседские конфликты и ночные беспорядки

"Царево Village" - один из жилых комплексов под...

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстанцы смогут увидеть суперлуние 19 августа вечером

Гид по скидкам Казани

день назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

Новости Татарстана

15 часов назад

Детей мигрантов хотят проверять на знание русского перед школой

Новости Татарстана

15 часов назад

Свияжск собирает рекордное количество туристов
КАМАЗ подарит первоклассникам по 5000 рублей к ...
Новости Татарстана
23 часа назад

КАМАЗ подарит первоклассникам по 5000 рублей к 1 сентября

Новости Казани

19 часов назад

Казанские автоинспекторы помогли мальчику, который отрубил себе пальцы

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане собрать ребенка в школу обойдется в 15 тысяч рублей

Новости Татарстана

19 часов назад

Жители Менделеевского района отправили на СВО 3 тонны гуманитарной помощи
8 городов и более 10 000 посетителей - как прош...
Интересное в Казани
5 дней назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла
Безбилетников в Татарстане будут штрафовать на ...
Новости Татарстана
23 часа назад

Безбилетников в Татарстане будут штрафовать на 2 500 рублей