С 1 июля запрещено для всех водителей: готовьтесь платить солидные суммы за каждый выезд

С 1 января 2025 года вступили в силу новые изменения в правилах оплаты штрафов за нарушение ПДД. Эти изменения касаются не только сроков и размеров скидок, но и размера самих штрафов, что важно учитывать всем водителям.

Какие изменения были введены?

Ранее водители могли получить скидку в 50% при оплате штрафа в течение 20 дней. С 2025 года срок для получения скидки увеличен до 30 дней, однако размер скидки сокращен до 25%. Это означает, что за штраф в 5000 рублей теперь нужно будет заплатить 3750 рублей.

Эти меры были введены для того, чтобы повысить финансовую ответственность водителей.

Какие штрафы стали выше?

Превышение скорости на 20-40 км/ч теперь обойдется в 750 рублей (ранее 500 рублей). Проезд на красный свет — 7500 рублей (вместо 5000 рублей). Вождение в состоянии опьянения будет штрафоваться на сумму 45000 рублей.

Как будут использоваться средства от штрафов?

Средства от штрафов будут направлены в региональные бюджеты на улучшение дорожной инфраструктуры, включая ремонт дорог и установку знаков и светофоров. Часть средств пойдет в федеральный бюджет для обеспечения безопасности дорожного движения.

Что важно помнить водителям: