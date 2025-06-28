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С 1 июля запрещено для всех водителей: готовьтесь платить большие суммы за каждый выезд

С 1 января 2025 года в России вступили в силу н...

ampravda.ru

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С 1 января 2025 года в России вступили в силу новые правила для оплаты штрафов за нарушение ПДД. Внесены изменения в сроки и размеры скидок, а также в условия погашения штрафов. Эти новшества касаются всех водителей, и важно знать, как они могут повлиять на ваш кошелек.

Что изменилось в порядке оплаты штрафов:

Ранее водители получали скидку 50% при оплате штрафа в течение 20 дней. С 2025 года срок для льготной оплаты увеличен до 30 дней, но скидка уменьшена до 25%. Например, если штраф был 5000 рублей, то теперь его можно будет оплатить за 3750 рублей вместо прежних 2500 рублей.

Это нововведение направлено на повышение ответственности водителей и на улучшение финансовых условий, которые могут способствовать снижению нарушений ПДД.

Изменения в размерах штрафов:

Кроме скидок, увеличились и суммы штрафов. Например:

  • Превышение скорости на 20-40 км/ч теперь стоит 750 рублей (ранее 500 рублей).

  • Проезд на красный свет — 7500 рублей (ранее 5000 рублей).

  • Вождение в состоянии опьянения — 45000 рублей (вместо 30000 рублей).

Особое внимание стоит обратить на повышение штрафов за повторные нарушения.

Куда направляются средства от штрафов?

Все собранные штрафы будут направлены в региональные бюджеты, где будут использованы для улучшения дорожной инфраструктуры: ремонт дорог, установка светофоров и знаков, создание безопасных пешеходных переходов. Часть средств также пойдет в федеральный бюджет.

Основные изменения для водителей:

  • Снижение скидки: 25% вместо 50%.

  • Увеличение срока для льготной оплаты: до 30 дней.

  • Повышение штрафов за многие нарушения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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