С 1 июля полностью запретят установку натяжных потолков: их нужно будет снять
При обновлении интерьера важно помнить, что не все изменения в квартире можно проводить без предварительного согласования с управляющими органами. Неправильное выполнение переделок может привести к штрафам и обязательному демонтажу.
В этой статье расскажем о самых распространенных изменениях, которые могут вызвать проблемы с законом.
1. Окна, которые нарушают правила
Что можно: заменить старые окна на новые того же типа и цвета.
Что нельзя: менять форму или размер оконного проема, устанавливать окна другого оттенка.
Пример: если вы решите установить черные рамы вместо стандартных белых, ваши соседи могут подать жалобу. Это грозит штрафом до 50 000 рублей и требованием вернуть окна в прежнее состояние.
2. Потолки, которые изменяют пространство
Что можно: установка подвесных и натяжных потолков, соблюдая разумные пределы.
Что нельзя: уменьшать высоту потолков более чем на 5%.
Как проверяют? Инспекторы могут измерить высоту потолков. Если изменение превышает допустимые нормы, вам могут потребовать демонтаж.
3. Перемещение радиаторов
Что можно: заменить радиаторы на новые, не меняя их расположение.
Что нельзя: переносить батареи, устанавливать дополнительные секции или выносить радиаторы на балкон.
Почему? Перемещение радиаторов может повлиять на отопление всего дома. В случае несанкционированных изменений, вам грозит штраф до 30 000 рублей и обязательный демонтаж.
4. Установка кондиционера без разрешения
Что можно: установить кондиционер, если вы получите разрешение от соседей.
Что нельзя: вешать внешний блок кондиционера без согласования с жильцами.
Если кондиционер будет капать на соседей, они могут подать иск в суд и выиграть.
5. Плита, которую нельзя передвигать без согласования
Что можно: переносить электрическую плиту, если получено разрешение.
Что нельзя: переносить газовую плиту без соответствующего разрешения.
Перемещение газовой плиты должно быть согласовано с администрацией и газовой службой. Нарушение приведет к штрафу и восстановлению плит в первоначальное положение.
Как легализовать изменения?
Если вы уже провели изменения, оформите их официально:
Подготовьте проект перепланировки.
Получите согласие соседей.
Согласуйте изменения с МЧС и газовой службой.
Подайте заявление через портал «Госуслуги».
Оформление может занять от месяца до полугода, но это избавит вас от проблем в будущем.
Что будет, если рисковать?
Если изменения окажутся незаконными, вас могут ожидать:
Штраф от 2 000 до 300 000 рублей.
Судебные иски от соседей.
Принудительный демонтаж изменений за ваш счет.
Лайфхак для тех, кто уже сделал ремонт:
Если вы уже провели изменения без согласования, можно попытаться легализовать их через суд. Это может обойтись дешевле, чем платить штрафы.
Почему соседи молчат?
Соседи могут не жаловаться, потому что у них тоже могут быть несанкционированные изменения. Однако если отношения испортятся, не удивляйтесь, если они подадут жалобу.
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