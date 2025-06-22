С 1 июля 2025-го полностью будет запрещена установка пластиковых окон: их придется снять

Панорамные окна в квартире: когда необходимо согласие соседей и какие могут быть последствия для владельца.

Желание добавить больше света и пространства — вполне естественное стремление, особенно если квартира не отличается большими размерами. Панорамные и французские окна становятся настоящей мечтой для тех, кто хочет избавиться от тесных пространств и наслаждаться видом, который открывается через всю стену, а не через узкое окно.

Однако есть один важный момент. Ранее казалось, что достаточно не затрагивать несущие стены, и можно установить стеклянную стену, например, на кухне. Главное, чтобы здание было прочным, а соседи не возражали.

Но ситуация изменилась.

Недавний судебный процесс показал, что вопрос касается не только строительных норм, но и правовых аспектов, связанных с общим имуществом.

В одном из случаев собственник решил установить французское окно. Получив разрешение от жилищной инспекции, он столкнулся с протестами соседей. Верховный суд встал на сторону жильцов и управляющей компании, установив, что вмешательство в внешнюю стену без согласия других собственников запрещено. Даже если окно красиво и разрешение получено, фасад остаётся общим имуществом, и любые изменения должны согласовываться.

Это создает проблемы для тех, кто уже установил панорамные окна без согласия соседей. В таких случаях могут потребовать узаконить изменения или вернуть всё в исходное состояние за свой счет.

Для тех, кто только планирует установить панорамные окна, процесс усложнился. Собрать подписи соседей — задача не из лёгких. Кто-то сомневается в надёжности стеклянных конструкций, кто-то против изменений внешнего вида здания, а кто-то откажется по принципу.

Теперь установка красивых окон начинается не с похода к дизайнеру, а с переговоров с соседями.

Возможно, в будущем появятся чёткие правила, чтобы избежать необходимости собраний для каждой новой установки окон. Но пока процесс включает переговоры, согласования и терпение.

Тем, кто серьёзно намерен установить панорамные окна, стоит начать не с выбора стеклопакетов, а с изучения ЖК РФ. Как показывает практика, закон может удивить даже самых опытных.

Не забывайте, что хорошие отношения с соседями могут быть ключом к успешному ремонту.

