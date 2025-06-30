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С 1 июля 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся выбирать другие места

С 2025 года в России начинают действовать новые...

kasheloff.ru

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С 2025 года в России начинают действовать новые правила, ограничивающие въезд и стоянку автомобилей вблизи водоёмов и лесов. Эти меры направлены на сохранение природы и предотвращение лесных пожаров.

Где запрещено ездить на автомобиле:

Водоохранные зоны:

  • Реки длиной более 50 км — запрет на подъезд ближе 200 метров.

  • Реки от 10 до 50 км — не ближе 100 метров.

  • Реки до 10 км, озёра и водохранилища — 50 метров.

  • Морские побережья — 500 метров.
    Движение разрешено только по дорогам с твёрдым покрытием, парковка возможна только на оборудованных стоянках.

Лесные районы:

  • Въезд в лесные массивы может быть ограничен, особенно в сезон лесных пожаров.

Заповедники и национальные парки:

  • Въезд без разрешения запрещён, нарушение влечёт штрафы или конфискацию автомобиля.

Штрафы за нарушения:

  • Въезд в водоохранную зону — штраф 3 000–4 500 рублей.

  • Нарушение противопожарных норм — до 50 000 рублей.

  • Для юридических лиц — штрафы до 400 000 рублей.

  • Незаконный въезд в заповедник — конфискация автомобиля.

Как избежать штрафов:

  • Проверьте информацию на сайтах МЧС и местных властей.

  • Используйте официальные парковки и кемпинги.

  • Избегайте въезда и парковки в запрещённых зонах.

Цель новых мер:

Эти изменения помогают охранять природные ресурсы и предотвращать лесные пожары, особенно в условиях их увеличившейся частоты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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