С 1 июля 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся выбирать другие места
kasheloff.ru
С 2025 года в России начинают действовать новые правила, ограничивающие въезд и стоянку автомобилей вблизи водоёмов и лесов. Эти меры направлены на сохранение природы и предотвращение лесных пожаров.
Где запрещено ездить на автомобиле:
Водоохранные зоны:
Реки длиной более 50 км — запрет на подъезд ближе 200 метров.
Реки от 10 до 50 км — не ближе 100 метров.
Реки до 10 км, озёра и водохранилища — 50 метров.
Морские побережья — 500 метров.
Движение разрешено только по дорогам с твёрдым покрытием, парковка возможна только на оборудованных стоянках.
Лесные районы:
Въезд в лесные массивы может быть ограничен, особенно в сезон лесных пожаров.
Заповедники и национальные парки:
Въезд без разрешения запрещён, нарушение влечёт штрафы или конфискацию автомобиля.
Штрафы за нарушения:
Въезд в водоохранную зону — штраф 3 000–4 500 рублей.
Нарушение противопожарных норм — до 50 000 рублей.
Для юридических лиц — штрафы до 400 000 рублей.
Незаконный въезд в заповедник — конфискация автомобиля.
Как избежать штрафов:
Проверьте информацию на сайтах МЧС и местных властей.
Используйте официальные парковки и кемпинги.
Избегайте въезда и парковки в запрещённых зонах.
Цель новых мер:
Эти изменения помогают охранять природные ресурсы и предотвращать лесные пожары, особенно в условиях их увеличившейся частоты.
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