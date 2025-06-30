С 1 июля 2025 будет полностью запрещён отдых на природе: любителям чистого воздуха придётся выбирать другие места

С 2025 года в России начинают действовать новые правила, ограничивающие въезд и стоянку автомобилей вблизи водоёмов и лесов. Эти меры направлены на сохранение природы и предотвращение лесных пожаров.

Где запрещено ездить на автомобиле:

Водоохранные зоны:

Реки длиной более 50 км — запрет на подъезд ближе 200 метров.

Реки от 10 до 50 км — не ближе 100 метров.

Реки до 10 км, озёра и водохранилища — 50 метров.

Морские побережья — 500 метров.

Движение разрешено только по дорогам с твёрдым покрытием, парковка возможна только на оборудованных стоянках.

Лесные районы:

Въезд в лесные массивы может быть ограничен, особенно в сезон лесных пожаров.

Заповедники и национальные парки:

Въезд без разрешения запрещён, нарушение влечёт штрафы или конфискацию автомобиля.

Штрафы за нарушения:

Въезд в водоохранную зону — штраф 3 000–4 500 рублей.

Нарушение противопожарных норм — до 50 000 рублей.

Для юридических лиц — штрафы до 400 000 рублей.

Незаконный въезд в заповедник — конфискация автомобиля.

Как избежать штрафов:

Проверьте информацию на сайтах МЧС и местных властей.

Используйте официальные парковки и кемпинги.

Избегайте въезда и парковки в запрещённых зонах.

Цель новых мер:

Эти изменения помогают охранять природные ресурсы и предотвращать лесные пожары, особенно в условиях их увеличившейся частоты.