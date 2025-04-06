Новости России
· 16+ · Полина Модестова

С 7 апреля под абсолютным запретом установка натяжных потолков: их придется снять

Не все изменения в квартире можно делать по сво...

yaroslavl.domclick.ru

Подписаться на Дзен.канал

Не все изменения в квартире можно делать по своему желанию — даже если они кажутся пустяковыми. Некоторые переделки без согласования могут обернуться серьёзными тратами и проблемами.

1. Окна другого цвета — риск конфликтов

Что можно: менять стеклопакеты на аналогичные по размеру и цвету.
Что нельзя: устанавливать окна другого цвета или формы, менять размер проёма.

Например, решили заменить белые рамы на модные чёрные — а дом светлый, и соседу это не понравилось. Жалоба, проверка — и в итоге штраф до 50 000 рублей, плюс требование вернуть всё, как было.

2. Подвесной потолок? Только в пределах нормы

Разрешено: монтировать натяжные и подвесные потолки, если они не сильно уменьшают пространство.
Запрещено: "съедать" более 5% от объема помещения.

Инспекторы могут прийти с рулеткой и проверить. Если лишнего — придётся всё разбирать.

3. Перенос батарей — нарушение для всего дома

Можно: заменить радиаторы без изменения их места.
Нельзя: переносить батареи, ставить дополнительные секции, выносить их на балкон.

Почему? Система отопления — общая, и ваши эксперименты могут оставить соседей без тепла. Штраф до 30 000 ₽ и обязательный демонтаж.

4. Кондиционер — только с согласия

Допустимо: установить сплит-систему, если жильцы дома не против.
Недопустимо: вешать внешний блок без разрешения.

Если кому-то мешает капающая вода или шум, дело может дойти до суда — и, скорее всего, выиграете не вы.

5. Плита не любит перемены

Можно: переместить электроплиту — с согласованием.
Нельзя: переносить газовую плиту даже на шаг без разрешения.

Если мечтаете о кухне в другой части квартиры — готовьтесь к бумагам и одобрениям. Иначе — штраф и предписание всё вернуть.

Как узаконить изменения:

  • Подготовьте проект и техзаключение.
  • Получите согласие жильцов, если требуется.
  • Согласуйте с МЧС и газовиками.
  • Подайте документы через «Госуслуги».

Оформление может занять от месяца до полугода, но зато всё будет законно.

А если не согласовывать?

Инспекторы приходят нечасто, но если придут:

  • Штраф — от 2 000 до 300 000 ₽
  • Возможны иски от соседей
  • Принудительный демонтаж — за ваш счёт

Если ремонт уже сделан

Можно попробовать узаконить всё через суд — иногда это дешевле, чем платить штрафы или переделывать.

Почему соседи часто молчат?

Потому что у самих бывает много «несанкционированных» переделок — кладовки в санузле, балконы, превращённые в спальни. Но если поссоритесь — будьте готовы к жалобам.

Вывод

Хотите тёмные окна и плиту в гостиной? Придётся договариваться или получать разрешения. А проще всего — купить дом. Там вы сами себе архитектор, отмечает источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

18 часов назад

Загадочные каменные артефакты в Крыму не дают покоя ученым

Не у нас

22 часа назад

Ученые ошиблись: новый океан в Африке появится гораздо быстрее

гектор порошок от клопов отзывы покупателей

Новости Казани

день назад

В Казани на 15 дней закрыли кондитерскую «Lavanda cakes» из-за кишечной палочки

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Где жить за городом с комфортом: гид по лучшим коттеджным посёлкам Казани

шлифовка паркета расценки в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани кондитерскую «Lavanda cakes» закрыли из-за кишечной инфекции и просрочки

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане раньше времени проснулись змеи

Новости Казани

19 часов назад

Определились с датой открытия спортивной школы Загитовой в Казани

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане все больше людей обращаются за психологической помощью

Лонгриды
2 дня назад

Тёплый март и новые температурные рекорды: чего ожидать от погоды в Казани в апреле?

Март 2025 года запомнится жителям Татарстана не...

Не у нас

4 часа назад

Доказательства неоспоримы: в Аравийской пустыне нашли следы древних рек и озер

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане начали внедрять систему оповещения через домофоны при угрозе атаки БПЛА

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане снизилась стоимость новых машин

Новости Казани

5 часов назад

МЧС Татарстана предупреждает: случаи возгорания травы участились
Новости Казани
2 дня назад

Первоапрельские шутки ProKazan зашли слишком далеко

Новости Казани

6 часов назад

В Татарстане доходы населения выросли на 11,7%

Не у нас

18 часов назад

Загадочные каменные артефакты в Крыму не дают покоя ученым

Не у нас

19 часов назад

Ирина Волынец рассказала, что делать, если ребенок столкнулся с травлей в школе
Любоваться рассветом и танцевать под дождем: 5 ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Любоваться рассветом и танцевать под дождем: 5 незабываемых идей для свиданий в Казани