С 7 апреля под абсолютным запретом установка натяжных потолков: их придется снять

Не все изменения в квартире можно делать по своему желанию — даже если они кажутся пустяковыми. Некоторые переделки без согласования могут обернуться серьёзными тратами и проблемами.

1. Окна другого цвета — риск конфликтов

Что можно: менять стеклопакеты на аналогичные по размеру и цвету.

Что нельзя: устанавливать окна другого цвета или формы, менять размер проёма.

Например, решили заменить белые рамы на модные чёрные — а дом светлый, и соседу это не понравилось. Жалоба, проверка — и в итоге штраф до 50 000 рублей, плюс требование вернуть всё, как было.

2. Подвесной потолок? Только в пределах нормы

Разрешено: монтировать натяжные и подвесные потолки, если они не сильно уменьшают пространство.

Запрещено: "съедать" более 5% от объема помещения.

Инспекторы могут прийти с рулеткой и проверить. Если лишнего — придётся всё разбирать.

3. Перенос батарей — нарушение для всего дома

Можно: заменить радиаторы без изменения их места.

Нельзя: переносить батареи, ставить дополнительные секции, выносить их на балкон.

Почему? Система отопления — общая, и ваши эксперименты могут оставить соседей без тепла. Штраф до 30 000 ₽ и обязательный демонтаж.

4. Кондиционер — только с согласия

Допустимо: установить сплит-систему, если жильцы дома не против.

Недопустимо: вешать внешний блок без разрешения.

Если кому-то мешает капающая вода или шум, дело может дойти до суда — и, скорее всего, выиграете не вы.

5. Плита не любит перемены

Можно: переместить электроплиту — с согласованием.

Нельзя: переносить газовую плиту даже на шаг без разрешения.

Если мечтаете о кухне в другой части квартиры — готовьтесь к бумагам и одобрениям. Иначе — штраф и предписание всё вернуть.

Как узаконить изменения:

Подготовьте проект и техзаключение.

Получите согласие жильцов, если требуется.

Согласуйте с МЧС и газовиками.

Подайте документы через «Госуслуги».

Оформление может занять от месяца до полугода, но зато всё будет законно.

А если не согласовывать?

Инспекторы приходят нечасто, но если придут:

Штраф — от 2 000 до 300 000 ₽

Возможны иски от соседей

Принудительный демонтаж — за ваш счёт

Если ремонт уже сделан

Можно попробовать узаконить всё через суд — иногда это дешевле, чем платить штрафы или переделывать.

Почему соседи часто молчат?

Потому что у самих бывает много «несанкционированных» переделок — кладовки в санузле, балконы, превращённые в спальни. Но если поссоритесь — будьте готовы к жалобам.

Вывод

Хотите тёмные окна и плиту в гостиной? Придётся договариваться или получать разрешения. А проще всего — купить дом. Там вы сами себе архитектор, отмечает источник.