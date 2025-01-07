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С 1 января строго запрещено: новая жесткая норма ЖКХ для жильцов квартир

С 1 января 2025 года

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С 1 января 2025 года вводится новое ограничение, касающееся использования электроэнергии в жилых помещениях. Эта мера начнет действовать в ряде российских регионов и направлена на предотвращение нехватки электричества в зимний сезон.

Правительство РФ утвердило список территорий, где запрещено заниматься майнингом криптовалют в квартирах. В перечень вошли: Республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня; Донецкая и Луганская Народные Республики; Запорожская и Херсонская области (запрет действует до 15 марта 2031 года). В отдельных районах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края ограничения будут сезонными: с 1 января по 15 марта 2025 года, а затем ежегодно с 15 ноября по 15 марта до 2031 года. Полный список указан в постановлении правительства (ПП РФ от 23 декабря 2024 г. №1869).

Цель ограничений — обеспечить стабильное энергоснабжение в регионах с высокой нагрузкой и избежать кризисных ситуаций. За нарушение предусмотрены штрафы, размер и порядок взыскания которых определяют местные власти. Управляющие компании получили право контролировать нецелевое использование электроэнергии.

Для большинства жителей новые правила не повлияют на быт, однако майнеры будут вынуждены прекратить деятельность в квартирах или перенести оборудование в специализированные помещения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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