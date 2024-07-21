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Ростовская область опять ввела ограничения энергопотребления из-за жары

Юрий Лысенко, руководитель администрации Новочеркасска, сообщил через Telegram о временных ограничениях в подаче электроэнергии в Первомайском и Промышленном районах города

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В связи с аномально высокими температурами, превышающими отметку в +39 градусов Цельсия, в Ростовской области были введены временные режимы отключения электричества. Согласно информации от энергетической компании "Донэнерго", опубликованной в их телеграм-канале, такие меры приняты для предотвращения перегрузок оборудования.

Как уточнили в компании, из-за высоких температур воздуха энергосистема южных регионов сталкивается с увеличенными нагрузками, особенно в дневное время. Чтобы избежать аварий и поломок, "Системный оператор Единой энергетической системы" распорядился ввести временные ограничения на использование электроэнергии начиная с 10:50 по московскому времени.

Представители "Донэнерго" заверили, что при стабилизации ситуации в энергосистеме подача электричества будет возобновлена немедленно. Власти Ростовской области добавили, что возобновление электроснабжения начнется этапами примерно в 20:00 по московскому времени.

Юрий Лысенко, руководитель администрации Новочеркасска, сообщил через Telegram о временных ограничениях в подаче электроэнергии в Первомайском и Промышленном районах города. Он отметил, что причинами стали не только повышенная потребность в электроэнергии во время жары, но и критический перегрев энергетического оборудования, вызвавший чрезмерные нагрузки.

Планируется, что электроснабжение будет полностью восстановлено к 19:00 по московскому времени в пятницу, сообщает interfax.ru.

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