Российских пенсионеров, у которых есть не менее 15 лет стажа, ждет большой сюрприз с 4 марта

С 4 марта пенсионеры, имеющие трудовой стаж не менее 15 лет, смогут оформить дополнительную прибавку к пенсии. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, отметив, что особый статус позволяет получать дополнительные выплаты.

Кто может рассчитывать на надбавку

Речь идет о гражданах, которым присвоено звание ветерана труда. Этот статус предоставляется за значительный трудовой стаж и заслуги перед государством. При этом на региональном уровне получить его зачастую проще, чем на федеральном. В некоторых субъектах РФ достаточно подтвердить 15 лет официального стажа и наличие наград за профессиональные достижения.

«В ряде регионов, например, в столичном, для получения статуса ветерана труда требуется минимум 15 лет стажа в определенной сфере. Однако дополнительно необходимо представить благодарность или грамоту от президента либо ведомственные награды за трудовые заслуги», – пояснила Киреева.

Сколько можно получить

По словам эксперта, в 2025 году размер выплат ветеранам труда был увеличен во многих регионах. Теперь их средний размер составляет 1300–1500 рублей в месяц. Подать заявление на начисление этой суммы можно уже с 4 марта.

Чтобы оформить льготу, пенсионерам рекомендуется обратиться в местное отделение социальной защиты или воспользоваться порталом «Госуслуги».