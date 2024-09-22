Россияне в шоке: за вклады в банках тоже станут начислять налог

Наступление 2024 года вносит изменения для держателей банковских вкладов в России: после двухлетнего моратория они вновь столкнутся с обязательством уплачивать налог на процентные доходы. Рассмотрим, как будет происходить начисление налога и кто может избежать этих выплат.

Механизм налогообложения процентов по вкладам

Исходя из законодательства, принятого в начале 2021 года, в 2024 году налог на проценты по вкладам будет взиматься за доходы, полученные в 2023 году. Этот налог рассчитывается по совокупным процентным доходам от всех вкладов в разных банках: ставка составит 13% до 5 миллионов рублей и 15% для сумм, превышающих этот порог.

Условия освобождения от налогообложения

Налог на проценты по вкладам не взимается с суммы, которая не превышает определённого порога. Этот порог каждый год определяется на основании максимальной годовой ключевой ставки Банка России. Например, при ключевой ставке 16% в 2024 году, порог освобождения составит 160 000 рублей.

Примеры начисления налога

Рассмотрим ситуацию с двумя вкладчиками: один получил доход в размере 100 000 рублей, второй — 200 000 рублей. Первый вкладчик не достиг порога освобождения и, следовательно, налогом не облагается. Второй заплатит налог в размере 13% с разницы между его доходом и порогом освобождения: (200 000 - 160 000) × 13% = 5 200 рублей.

Влияние валютных вкладов на налогообложение

Для вкладов в иностранной валюте применяются аналогичные правила. Проценты пересчитываются в рубли по курсу на дату выплаты процентов. Если, например, доход составил 20 000 юаней, и курс юаня к рублю — 12 рублей, то доход в рублях будет равен 240 000 рублей. Если этот доход превысит порог освобождения, вкладчик заплатит налог с разницы.

Процедура уплаты налога

Информация о доходах по вкладам автоматически передаётся банками в налоговые органы, благодаря чему вкладчику не нужно подавать декларацию. Налоговая служба сама уведомит о необходимости уплаты налога через личный кабинет налогоплательщика. При невыполнении обязательств по уплате налога последуют штрафы и пени.

В свете этих изменений вкладчикам предстоит внимательно подготовиться к возобновлению налогообложения процентных доходов, чтобы избежать неожиданных финансовых потерь, пишет моифинансы.рф.