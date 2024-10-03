Россияне будут оформлять ДТП через "Госуслуги": нововведения октября

С октября 2024 года в России введены новые регуляции, которые касаются владельцев автомобилей. Эти правила влияют на всё: от стоимости владения автомобилем до процесса страхования и оформления аварий. Давайте рассмотрим, как эти обновления могут повлиять на ваш автомобильный опыт.

Корректировка утилизационного сбора

Ключевое изменение коснулось утилизационного сбора, который взимается с автомобилей, грузовиков, автобусов и специальной техники. Среднее увеличение составило от 70 до 85%, что обусловлено решением правительства обновить автопарк и улучшить экологическую ситуацию. Несмотря на общее повышение ставок, базовая ставка осталась на уровне 20 тысяч рублей, но коэффициенты, зависящие от характеристик автомобиля, были значительно увеличены. Например, для автомобилей с двигателем до 1 литра ставки теперь колеблются от 150,2 тыс. до 383,4 тыс. рублей, в зависимости от возраста транспортного средства.

Изменения в процедуре ДТП

Другое значительное обновление касается процесса регистрации ДТП. Теперь на бланках извещения о ДТП включен QR-код, который перенаправляет на сайт «Госуслуги». Это позволяет водителям оформлять аварии дистанционно через специальное приложение, сокращая необходимость физического визита в страховую компанию.

Переход на унифицированную систему страхования

Еще одно важное новшество — это создание единой системы АИС страхования, которая централизует информацию о полисах ОСАГО. Это упрощает процесс выбора и покупки полисов через сервис «Автокод ОСАГО», где можно сравнить предложения разных страховщиков и выбрать оптимальный вариант.

Задержка в введении единого ОСАГО между Россией и Беларусью

Было запланировано, что в октябре вступит в силу единый полис ОСАГО для водителей из России и Беларуси, однако это решение было отложено. Ожидается, что нововведение начнет действовать с 1 января следующего года, упрощая страхование для тех, кто регулярно пересекает границы этих стран.

Эти обновления принесут как удобства, так и новые обязанности для российских водителей. Важно быть в курсе этих изменений, чтобы адаптироваться к новым условиям без дополнительных затрат или юридических проблем