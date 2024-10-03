Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Россияне будут оформлять ДТП через "Госуслуги": нововведения октября

С октября 2024 года в России введены новые регу...

drive2.ru

Подписаться в Telegram

С октября 2024 года в России введены новые регуляции, которые касаются владельцев автомобилей. Эти правила влияют на всё: от стоимости владения автомобилем до процесса страхования и оформления аварий. Давайте рассмотрим, как эти обновления могут повлиять на ваш автомобильный опыт.

Корректировка утилизационного сбора

Ключевое изменение коснулось утилизационного сбора, который взимается с автомобилей, грузовиков, автобусов и специальной техники. Среднее увеличение составило от 70 до 85%, что обусловлено решением правительства обновить автопарк и улучшить экологическую ситуацию. Несмотря на общее повышение ставок, базовая ставка осталась на уровне 20 тысяч рублей, но коэффициенты, зависящие от характеристик автомобиля, были значительно увеличены. Например, для автомобилей с двигателем до 1 литра ставки теперь колеблются от 150,2 тыс. до 383,4 тыс. рублей, в зависимости от возраста транспортного средства.

Изменения в процедуре ДТП

Другое значительное обновление касается процесса регистрации ДТП. Теперь на бланках извещения о ДТП включен QR-код, который перенаправляет на сайт «Госуслуги». Это позволяет водителям оформлять аварии дистанционно через специальное приложение, сокращая необходимость физического визита в страховую компанию.

Переход на унифицированную систему страхования

Еще одно важное новшество — это создание единой системы АИС страхования, которая централизует информацию о полисах ОСАГО. Это упрощает процесс выбора и покупки полисов через сервис «Автокод ОСАГО», где можно сравнить предложения разных страховщиков и выбрать оптимальный вариант.

Задержка в введении единого ОСАГО между Россией и Беларусью

Было запланировано, что в октябре вступит в силу единый полис ОСАГО для водителей из России и Беларуси, однако это решение было отложено. Ожидается, что нововведение начнет действовать с 1 января следующего года, упрощая страхование для тех, кто регулярно пересекает границы этих стран.

Эти обновления принесут как удобства, так и новые обязанности для российских водителей. Важно быть в курсе этих изменений, чтобы адаптироваться к новым условиям без дополнительных затрат или юридических проблем

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Напротив Ак Барс Арены в Казани что-то горит

Интересное в Казани

день назад

Самое время заняться домом! Как современный рынок толкает застройщиков предлагать интересные варианты для строительства 

уничтожение тараканов балашиха

Новости Татарстана

день назад

Онколог из Татарстана призвал не игнорировать некоторые симптомы рака

Интересное в Казани

3 дня назад

Календарь важных событий второй половины 2024 года: фильмы, сериалы, книги и закуски

сколько стоит установить двери межкомнатные в Уфе

Новости Казани

день назад

Известны подробности инцидента с изнасилованием казанской 16-летней школьницы

Новости Казани

день назад

В Казани 17 октября пройдет суд над племянником секретаря Совбеза РТ

Новости Казани

день назад

Иностранец изнасиловал 16-летнюю школьницу в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани студент-иностранец изнасиловал в каршеринге 16-летнюю школьницу

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане 2 октября тракторист умер на ж/д
Новости Татарстана
5 часов назад

Добровольную регистрацию собак в РТ сделают обязательной

Среди главных нововведений – появление штрафов

Новости Татарстана

9 минут назад

Отец 14 детей из Татарстана Авраам Мэлех погиб в ходе СВО

Важное в РТ

4 часа назад

МТС оцифровала маршрут электропоезда «Казань-Свияжск»

Новости Казани

54 минуты назад

В Казани отопительный сезон начнется 7 октября

Новости Татарстана

4 часа назад

Минспорта РТ пригласило Рузиля Минекаева на соревнования по корэш
В казанском СНТ "Подгорный" мужчина мог умереть...
Новости Казани
3 часа назад

В казанском СНТ "Подгорный" мужчина мог умереть от непотушенной сигареты

Новости Казани

4 часа назад

Метшин назвал Казань городом женихов

Новости Татарстана

6 часов назад

Октябрь в Татарстане ожидается теплее нормы

Новости Татарстана

6 часов назад

В Нижнекамске ищут участников массовой драки с иностранцами
Где согреться душой и телом этой осенью? Показы...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Где согреться душой и телом этой осенью? Показываем излюбленные казанцами бары, рестораны и кафе