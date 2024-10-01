Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Россиянам рассказали, зачем после включения отопления нужно класть на батарею лавровый лист

С наступлением холодов и началом отопительного ...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

С наступлением холодов и началом отопительного сезона в российских домах начинается активная борьба за уют и комфорт.

В социальных сетях и на форумах обсуждают неожиданный лайфхак, который, на первый взгляд, может показаться странным: россиянам рекомендуют класть лавровый лист на батареи. Однако у этого простого совета есть весьма практическое объяснение, и он может принести немало пользы для вашего дома.

Аромат и польза

Лавровый лист — это не только популярная специя, используемая в кулинарии для улучшения вкуса блюд. Он также известен своими антибактериальными и дезинфицирующими свойствами. Разместив лавровый лист на горячей батарее, вы можете быстро наполнить комнату легким приятным ароматом, который помогает нейтрализовать неприятные запахи и освежить воздух.

Как это работает?

При нагревании лавровый лист начинает выделять эфирные масла, которые обладают антибактериальными свойствами. Это естественный способ освежить воздух в помещении и избавиться от микробов. Особенно полезен такой метод в период простудных заболеваний, когда важно поддерживать чистоту воздуха.

Эффект на здоровье

Эфирные масла лаврового листа не только придают свежесть помещению, но и могут оказывать благотворное воздействие на дыхательные пути. Вдыхание паров лавра способствует расслаблению, помогает при симптомах простуды и оказывает легкий успокаивающий эффект, что особенно важно в условиях отопительного сезона, когда воздух в помещении становится сухим.

Простое решение для уюта

Чтобы использовать этот лайфхак, достаточно положить несколько лавровых листов на батарею. Важно следить за тем, чтобы листья не пересыхали, их можно менять по мере необходимости. Этот простой и доступный способ не требует затрат и может стать отличным дополнением к домашнему уюту в холодное время года.

Этот необычный, но простой лайфхак с лавровым листом может стать отличным решением для тех, кто хочет добавить аромата и здоровья в свой дом без особых усилий. К тому же, лавровый лист — это экологически чистое средство, которое легко найти в любом магазине, и оно способно сделать атмосферу в вашем доме еще более уютной и полезной.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

7 часов назад

Умер стоматолог Зуфар Гайфутдинов из Челнов

Интересное в Казани

день назад

Календарь важных событий второй половины 2024 года: фильмы, сериалы, книги и закуски

сетка вентиляции против тараканов

Новости Татарстана

8 часов назад

Онколог из Татарстана призвал не игнорировать некоторые симптомы рака

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году

язык жестов обучение с нуля русский в Челябинске

Новости Татарстана

15 часов назад

Главе СК доложат о драке мигрантов в Нижнекамске

Новости Казани

день назад

Какие масштабные события пройдут в Казани уже в 2025 году

Новости Казани

16 часов назад

Театр кукол «Экият» получил претензию на 500 тысяч рублей за героев сказок

Новости Казани

4 часа назад

Напротив Ак Барс Арены в Казани что-то горит

Новости Казани

12 часов назад

В Казани 26 сентября хотели задержать чиновника из Башкирии
Новости Казани
день назад

Казань на 17 месте среди городов по уровню зарплат в России

В городе чистая зарплата больше стоимости потре...

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане суд отменил домашний арест главврачу

Гид по скидкам Казани

13 часов назад

Красота, стиль и здоровье. Путеводитель по лучшим профессионалам Казани, которые помогут создать безупречный образ в 2024 году

Новости Казани

11 часов назад

В Казани продлили ограничение движения по 2 улицам

Новости Татарстана

12 часов назад

В Нижнекамске 1 октября машина столкнулась с локомотивом
В Казани нашли около 6 000 литров паленого алко...
Новости Казани
9 часов назад

В Казани нашли около 6 000 литров паленого алкоголя

Новости Татарстана

13 часов назад

Появились видео, как в татарстанец издевается над котенком и ломает кресты

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане огонь с сеновала уничтожил 6 хозпостроек

Новости Татарстана

14 часов назад

Путин назначил зампреда Елабужского суда и 12 новых судей в РТ
Всё о Манго – Экзотический фрукт с богатой исто...
Интересное в Казани
6 дней назад

Всё о Манго – Экзотический фрукт с богатой историей