Казань на 17 месте среди городов по уровню зарплат в России

Казань оказалась на 17 месте по уровню заработных плат среди крупных российских городов, пишет РИА Новости.

В городе чистая зарплата больше стоимости потребительского набора в 4,07 раза. По результатам 1-о полугодия текущего года средняя чистая заработная плата - 76,3 тысячи рублей - это на 20,8 процентов больше, чем за такое же время минувшего года.

Набережные Челны расположились на 24 месте. Там в среднем чистая заработная плата больше в 3,82 стоимости набора. Люди в среднем получают 71,7 тыс. рублей, что на 27,7% больше показателей в 2023 году.

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