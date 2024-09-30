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Казань на 17 месте среди городов по уровню зарплат в России

В городе чистая зарплата больше стоимости потре...

Екатерина Елисеева

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Казань оказалась на 17 месте по уровню заработных плат среди крупных российских городов, пишет РИА Новости.

В городе чистая зарплата больше стоимости потребительского набора в 4,07 раза. По результатам 1-о полугодия текущего года средняя чистая заработная плата - 76,3 тысячи рублей - это на 20,8 процентов больше, чем за такое же время минувшего года.

Набережные Челны расположились на 24 месте. Там в среднем чистая заработная плата больше в 3,82 стоимости набора. Люди в среднем получают 71,7 тыс. рублей, что на 27,7% больше показателей в 2023 году.

Ранее мы писали о том, что мэр Нижнекамска Муллин хочет готовить детей к работе с детского сада.
Глава Нижнекамска сообщил, что учебные программы следует изменить, учитывая необходимость воспитания экспертов в транспортной области, БПЛА и авиации.

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