Путин назначил зампреда Елабужского суда и 12 новых судей в РТ

Глава государства Владимир Путин назначил 12 новых судей в РТ, некоторые будут трудиться в Казани, а также зампреда Елабужского горсуда. Указ есть на сайте правовых актов.

В документе сказано о назначении на 6-летний срок зампредом Елабужского гор суда Закирову Римму Галимзяновну.

Помимо этого, президент назначил судей в районах Казани. Теперь судьей Вахитовского районного суда назначен Артем Митяев, Кировского — Эльвира Хузина, Московского — Гульназ Фаттахова.

В РТ судья Высокогорского суда — Ляйсан Сабирова, Зеленодольского — Оксана Белова и т.д.. Подробнее о других назначениях.

Ранее мы писали о том, что Флер Багаутдинов стал советником по правым вопросам главы исполнительного комитета Татарстана. Специалиста познакомил с чиновниками глава Казани Ильсур Метшин на совещании. Мэр подчеркнул, что наличие юриста в команде важно.