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Напротив Ак Барс Арены в Казани что-то горит

Не так давно завершился матч команд «Рубин» и «...

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В настоящее время что-то сильно горит напротив Ак Барс Арены в Казани.

Не так давно завершился матч команд «Рубин» и «Факел», а теперь напротив стадиона возгорание. Что именно полыхает — пока неизвестно, однако свидетели говорят, что пожар только усиливается.

Ранее мы писали о том, что театр кукол «Экият» получил претензию на 500 тысяч рублей за героев сказок.

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