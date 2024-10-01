Напротив Ак Барс Арены в Казани что-то горит

В настоящее время что-то сильно горит напротив Ак Барс Арены в Казани.

Не так давно завершился матч команд «Рубин» и «Факел», а теперь напротив стадиона возгорание. Что именно полыхает — пока неизвестно, однако свидетели говорят, что пожар только усиливается.

Ранее мы писали о том, что театр кукол «Экият» получил претензию на 500 тысяч рублей за героев сказок.