В Нижнекамске 1 октября машина столкнулась с локомотивом

1 октября 2024 года, приблизительно в 09:20 в Нижнекамске на дороге в направлении промышленной зоны случилось ДТП.

По предварительной информации, водитель Шахмана 1988 г. р. не выбрал безопасную скорость и столкнулся с локомотивом.

К счастью, никто не пострадал. Все транспортные средства оказались повреждены.

Все обстоятельства дорожного происшествия в настоящее время устанавливаются.

"Госавтоинспекция напоминает водителям о выборе безопасной скорости и постоянном контроле за дорожной ситуацией, своевременном принятии мер, в случае опасности".

Ранее мы писали о том, что появились видео, как в татарстанец издевается над котенком и ломает кресты. По сведениям некоторых телеграм-каналов, молодой человек совершал все это в Лениногорске. В Министерстве внутренних дел по Татарстану уже организовали проверку после опубликованных видео.