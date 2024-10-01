Самое время заняться домом! Как современный рынок толкает застройщиков предлагать интересные варианты для строительства 

В августе продажи новостроек «просели» почти на 20% по данным Росстата РТ. Высокие процентные ставки, изменение условий льготной ипотеки и большие первоначальные взносы останавливают многих. Но что делать, если мечта о «доме с картинки» не дает покоя?

Редакция ProKazan пообщалась с Анной Тоновой, руководителем компании «Эни-Дом», чтобы узнать, какие варианты для покупателя есть сейчас и выгодно ли вообще сейчас заниматься стройкой.

В какую сторону штормит рынок и какие застройщики остаются «на плаву»?

Любой кризис — это проверка на прочность. Поэтому, если вы задумываетесь о строительстве или реконструкции, важно выбрать компанию, которая сможет завершить проект, даже если деньги заморожены на эскроу-счете. К какому подрядчику обратиться за ремонтом, реконструкцией или строительством и стоит ли для это ждать благоприятных условий?

Рынок недвижимости в Татарстане в жесткой «турбулентности». Многие застройщики сталкиваются с резко упавшими продажами. В связи с этим, большинство компаний находятся в подвешенном состоянии. Всё это ставит в непростое положение как крупные компании с огромными обязательствами, так и маленькие строительные организации, которые хоть и гибче, но имеют меньше ресурсов для переживания кризиса. Здесь важно быстро адаптироваться, находить решения, которые будут выгодны всем сторонам. Я, как руководитель строительной компании «Эни-Дом», нашла решение. Оно будет актуальным как для компании, так и для тех, кто давно хотел обновить свое жилье или воплотить мечту о доме с картинки в реальность., — комментирует Анна Тонова.

Уникальный подход к ремонту и реконструкции

Если все дело в планировке, малом количестве площади или некачественной отделке, здесь строительная компания «Эни-Дом» предлагает решение в виде капитального ремонта и реконструкции. Если у вас уже есть дом с крепким фундаментом и стенами, то, возможно, строить новый вам и не нужно. Это отличный вариант для тех, кто хочет обновить обновить свое жилье, но покупка нового дома пока не по карману.

Мы начинали с ремонтных работ и продолжаем активно развиваться в этом направлении. Строительство — это наш флагман, но теперь мы предлагаем клиентам улучшать существующие объекты. Это направление обычно мало востребовано, так как большинство застройщиков стремятся к крупным проектам. Но при реконструкции не нужно строить дом с нуля — мы готовы воплощать ваши идеи в жизнь на основе существующих зданий. При таком подходе ключевое преимущество - выгода и короткие сроки работ. Конечно, самое главное, чтобы эта идея соответствовала принятым нормам и стандартам, — делится Анна Тонова.

За последние полгода компания завершила 19 проектов, включая не только новостройки, но и реконструкции.

Дом с картинки, доступный каждому

Кто из нас не мечтал о доме, как на Pinterest? Красивом, стильном и… недосягаемом для большинства. Компания «Эни-Дом» ставит цель сделать такие дома доступными!

Звучит амбициозно? Безусловно.

Но именно в этом и заключается уникальность подхода компании. Даже при сложной ситуации на рынке недвижимости застройщики продолжают предлагать новые интересные проекты, которые смогут реализовать. Уже сейчас компания работает над проектами, которые позволят широкому кругу покупателей насладиться домами мечты.

Когда я начинала заниматься проектами «домов с картинки», основное вдохновение я черпала из зарубежного опыта. На российском рынке такие дома, как правило, считаются роскошью и малодоступны для широкого потребителя. Поэтому мы хотим создавать современные проекты, которые будут привлекательны для более бюджетного сегмента. Наша цель — сделать красивые дома доступными для всех, не жертвуя качеством и дизайном, — делится Анна Тонова.

Почему вложиться в недвижимость выгодно даже сейчас?

Рынок постоянно меняется, процентные ставки грозят вот-вот снова повыситься, но именно сейчас — лучшее время для покупки. Почему? Цены удерживаются на одном уровне, а вклады предлагают высокие процентные ставки.

Кроме того, рынок медленно, но верно двигается в сторону покупателя. Это время, когда можно торговаться и получить выгодные условия.

Мы не можем повлиять на ставку по кредитам или другие моменты, которые не создают благоприятные условия для покупки жилья. Но мы можем сохранять спокойствие и брать ответственность за свою жизнь на себя. Если вам нужен дом — нужно искать варианты. Перепланировка, реконструкция или строительство — везде есть выгодное решение, которое подойдет именно вам. Недвижимость — это всегда растущий актив. И чем раньше вы вложились в него, тем больше получили прибыли или выиграли в цене, — советует Анна Тонова.

Что мы можем посоветовать нашим читателям? Внимательно смотреть на изменения рынка и пользоваться возможностями, которые предлагают застройщики. Например, сделать перепланировку или увеличить площадь своего дома может стать выгодным решением, если сравнивать стоимость такой услуги со строительством дома.

Ну а если вы мечтаете о строительстве своего «доме с картинки», то советуем следить за новостями строительной компании «Эни-Дом». Возможно, скоро там появятся первые предложения, которые помогут вам воплотить мечту в жизнь.