Театр кукол «Экият» получил претензию на 500 тысяч рублей за героев сказок

Кукольный театр «Экият» получил досудебную претензию на 500 тысяч рублей за то, что они использовали наименования героев народных сказок Татарстана. Об этом рассказал депутат, худрук театра Ильгиз Зайниев.

Специалист рассказал, что одна компания запатентовала “Шурале”, “Су анасы”, “Камыр батыр”, “Казанская царица” и “Карт кызы”. В настоящее время театру предъявляют претензии, они планируют взять с учреждения 500 тысяч рублей сперва, а затем еще проценты.

По словам Ильгиза, эта организация ничего не производит и у них нет товаров, просто когда-то они запатентовали несколько наименований, чтобы заработать.

Первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова отметила, что фирма зарегистрировала названия в Роспатенте. Эксперт планирует пойти в суд, пишет «Татар-информ».

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