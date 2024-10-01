В Татарстане суд отменил домашний арест главврачу

Верховный суд РТ удовлетворил жалобу адвоката главврача Центра гигиены и эпидемиологии региона Елены Сизовой. Фигурантке назначили запрет на определенные действия. Об этом рассказали в суде "Коммерсанту".

Не так давно Сизовой избрали меру пресечения - домашний арест.

Главный врач был обвинен по части 4 статьи 159.

В сентябре женщину задержали. По информации Следственного комитета Татарстана, в минувшем году главный врач Центра гигиены помогла приятелю одержать победу в тендере на поставку расходных материалов для больницы. Как итог, центр потерял больше 1,6 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что в Казани нашли около 6 000 литров паленого алкоголя.

Правоохранители изъяли партию фальсифицированного спиртного напитка. Об этом рассказали в МВД РТ.

В ведомстве рассказали, что в арендуемом складе были задержаны 2 мужчин, которые занимались погрузкой алкоголя на легковушку для дальнейшей реализации в Казани.