В Казани продлили ограничение движения по 2 улицам

В региональной столице Республики Татарстан специалисты продлили ограничение движения по 2 улицам одного из районов города. Причина - возведение теплотрассы, а также вынос сетей водопровода и сетей связи.

До 13 октября 2024 года, будут перекрыты проезжие части в Приволжском районе около здания №22д на улице Магистральной и на улице Учительской от улицы Магистральной до улицы Орловской. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства Казани.

Ранее мы писали о том, что кукольный театр «Экият» получил досудебную претензию на 500 тысяч рублей за то, что они использовали наименования героев народных сказок Татарстана. Об этом рассказал депутат, худрук театра Ильгиз Зайниев.

По словам Ильгиза, эта организация ничего не производит и у них нет товаров, просто когда-то они запатентовали несколько наименований, чтобы заработать.