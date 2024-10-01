В Казани 26 сентября хотели задержать чиновника из Башкирии

И. о. заместителя премьер-министра Башкирии Алана Марзаева хотели задержать в региональной столице Татарстана, пишет «Коммерсантъ».

Было возбуждено уголовное дело после взятки. Чиновник был в Казани 26 сентября 2024 года, и виделся с главой минстроя Маратом Айзатуллиным.

Казанский министр тогда говорил о достижениях в области строительства и ЖКХ. Неизвестно, почему именно правоохранители не задержали башкирского чиновника в РТ.

На Алана Марзаева указал бывший минтранс Башкортостана Александр Клебанов, который сам является фигурантом аналогичного дела. Вот только сами материалы могут быть связаны и с разными организациями.

В уголовном деле также есть депутат Курултая Башкирии, генеральный директор компании «Дортрансстрой» Дмитрий Гилимьянов и совладелец организации Марат Латыпов. Сумма взятки - до 37 миллионов рубле, пишет Mkset.