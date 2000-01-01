Именно такой подход реализован в имидж-студии «Стрижки высший пилотаж», где профессионалы превращают обычную стрижку в искусство персонализации.
В 2015 году был заложен фундамент салона с четкой концепцией: мастера должны придерживаться единой школы обучения. Руководитель имидж-студии Анатолий Скляров разработал стандарты, направленные на развитие мастеров-универсалов, что способствует их профессиональному росту и гарантирует высокий уровень услуг для клиентов. «Мы стремимся к тому, чтобы каждый мастер мог предложить на выбор клиенту несколько вариантов стрижек, а не просто спрашивал: „Как вас постричь?“», — говорит Анатолий Скляров.
Защита клиентов от неопытных мастеров
Студия ценит время и доверие своих клиентов, поэтому разработала систему, которая автоматически подбирает мастера с необходимыми навыками при записи на услугу. Это защищает от возможного разочарования и гарантирует, что клиент попадет именно к тому специалисту, который идеально справится с задачей.
«Мы смогли защитить клиентов от неопытных мастеров, блокируя их во время записи при выборе услуги. Вместо этого мы предлагаем мастера с умением, соответствующим запрошенной услуге», — объясняет Анатолий.
Система званий: от лейтенанта до майора
Мастера студии растут во внутренних «званиях» по мере освоения различных техник стрижки и окрашивания. Эта система не только отражает уровень опыта и навыков мастера, но и обеспечивает прозрачность для клиента. «Каждое новое звание — это гарантия безупречного выполнения услуг, заявленных мастером», — отмечает Анатолий.
Мастер-лейтенант: с ценником в 1000 рублей идеально выполнит 8 разных коротких мужских стрижек. Его навыки отточены, и клиенты могут быть уверены в безупречном результате.
Мастер-капитан: за 2000 рублей сможет предложить 19 мужских и 13 женских стрижек, а также множество разнообразных техник окрашивания.
Мастер-майор: это вершина профессионализма. Мастер-майор способен реализовать самые смелые и креативные идеи, удовлетворяя даже самые изысканные запросы клиентов.
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Особенность мастеров-универсалов студии в том, что они умеют создавать образы, идеально подходящие каждому клиенту. «Девушек мы можем коротко постричь, не делая их похожими на мальчиков, а парням делаем стрижки на длинные волосы, не делая их похожими на девочек», — поясняет Анатолий. Мастера в совершенстве владеют колористикой и могут предложить профессиональное мужское окрашивание, максимально подчеркивающее индивидуальность.
Процесс подбора стрижки включает:
«Наша задача — создать стрижку, которая будет гармонировать с образом жизни клиента и подчеркивать его индивидуальность», — говорит Анатолий Скляров.
- Анализ пропорций тела: это помогает определить оптимальную длину и форму стрижки.
- Форма лица и головы: учитываются уникальные черты лица, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть возможные недостатки.
- Характеристики волос: количество, масса, толщина, текстура и качество волос — всё это влияет на выбор стрижки и техники выполнения.
- Стиль жизни и увлечения: хобби, предпочтения в одежде и требования dress code на работе играют важную роль в подборе образа.
Единая школа обучения и передача опыта
Единая школа обучения позволяет легко передавать опыт внутри команды. «Постоянные клиенты могут быть уверены, что качество услуг останется неизменным, даже если их любимый мастер ушел», — отмечает Анатолий. Это создает атмосферу доверия и стабильности, что особенно важно в сфере красоты и стиля.
Специальная акция для новых клиентов
Только до конца месяца при записи онлайн клиенты получают скидку 20% на первую услугу. Это отличная возможность познакомиться с салоном и оценить профессионализм мастеров. Выгода очевидна: качественные услуги по привлекательной цене.
«Мы хотим, чтобы вы оценили наш профессиональный уровень и доверили нашей команде заботу о вашем внешнем виде», — приглашает Анатолий Скляров.
Присоединяйтесь к числу довольных клиентов и позвольте команде «Стрижки высший пилотаж» помочь вам найти свой уникальный стиль.