Онколог из Татарстана призвал не игнорировать некоторые симптомы рака

В минувшем году из-за злокачественных опухолей в РТ умерло на 5,4% больше людей, чем в 2022 году. Врач-онколог Амир Халимов сообщил ГТРК Татарстан о симптомах, с которыми следует быстро обратиться в больницу.

По информации эксперта, в 2023 году в Татарстане часто диагностировался рак толстой кишки, молочной железы, кожи и легких. Врач отметил, что онкологию можно увидеть во время диспансеризации и в ходе различных спецпрограмм.

Кроме того, медик сообщил о некоторых симптомов, которые лучше не игнорировать: одышка, частый кашель, резкие увеличение лимфоузлов и потеря веса с аппетитом.

Ранее мы писали о том, что появились видео, как в татарстанец издевается над котенком и ломает кресты.

По сведениям некоторых телеграм-каналов, молодой человек совершал все это в Лениногорске. В Министерстве внутренних дел по Татарстану уже организовали проверку.