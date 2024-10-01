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Появились видео, как в татарстанец издевается над котенком и ломает кресты

Однажды он даже взорвал страйкобольную гранату ...

pixabay.com

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На 1 ролике молодой человек хватает котенка и бросает его на капот автомобиля. На втором видно, как парень ломает православный крест. Кроме того, неизвестный плюет на памятники в городе, пристает к прохожим на улице и однажды даже взорвал страйкобольную гранату при людях.
По сведениям некоторых телеграм-каналов, молодой человек совершал все это в Лениногорске. В Министерстве внутренних дел по Татарстану уже организовали проверку после опубликованных видео.
Ранее мы писали о том, что председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин приказал доложить о результатах расследования случая с массовой дракой иностранцев в Нижнекамске. Информация о потасовке появилась в социальных сетях. Об этом рассказали в ведомстве.
Доклад доложит руководитель местного СУ СК России Валерий Липский.

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