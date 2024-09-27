Альфа-Лизинг составил топ нововведений, которые ожидают автовладельцев в октябре

Этой осенью россиян – как рядовых автомобилистов, так и владельцев корпоративных автопарков, - ждет множество изменений. Дмитрий Кудрявцев, директор по стратегии ГК Альфа-Лизинг подготовил перечень самых важных нововведений и оценили их влияние на рынок.

Сразу несколько нововведений связаны с автострахованием. Первая – с сентября перестало функционировать приложение «ДТП.Европротокол». Теперь онлайн оформить европротокол в случае ДТП можно будет несколькими способами:

в приложении «Помощник ОСАГО» от Банка России и РСА;

в мобильном приложении своего страховщика (правда пока такой функционал доступен клиентам только нескольких страховых компаний).

Также, с 1 октября 2024 года Банк России утвердил новые правила ОСАГО. Для автомобилистов ничего глобально не изменится – нововведения касаются правил обмена электронными документами между страховщиками и участниками ДТП, они станут проще. Ключевое обновление – при регистрации авто теперь не надо будет предъявлять полис ОСАГО. Правда оно заработает только с 1 марта 2025 года.

С октября будет запущена единая система ОСАГО для жителей России и Беларуси. Тарифы на такой полис будут устанавливаться в соответствии с законодательством страны, в которой будет зарегистрировано транспортное средство.

Еще одно изменение коснется рынка такси – с 1 сентября на них распространяется обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Это было необходимо для того, чтобы обезопасить пассажиров. Как известно, такси – один из наиболее аварийных сегментов. И если раньше при причинении вреда жизни и здоровью пассажир мог рассчитывать на выплаты исходя из лимита в 500 тыс. (в рамках ОСАГО), теперь эта сумма увеличится до 2 млн рублей (в рамках ОСГОП).

Перевозчикам, не успевшим оформить полис, грозят штрафы – от 40 тыс. рублей для ИП до 1 млн для юридических лиц.

Ключевое событие российского авторынка – повышение с 1 октября утилизационного сбора. Рост утильсбора был необходим по ряду причин – для поддержки российских автопроизводителей, сокращения негативного влияния автобизнеса на экологию, стимулирования продаж новых автомобилей. Среди негативных факторов повышения сбора – нововведение неизбежно приведет по прогнозам экспертов к подорожанию авто в России, минимум на 10-20%. При этом, для отечественного автопрома планируются меры поддержки – индексация утильсбора будет компенсироваться из бюджета в виде субсидий.