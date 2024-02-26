Россиян предупредили, сколько будут стоить бананы в ближайшее время

Специалист в области экономики Александр Марчелов утверждает, что цены на бананы в российских магазинах вскоре изменятся.

Согласно прогнозу эксперта, цены на бананы вскоре достигнут отметки в 100−120 рублей за килограмм. Этот прогноз основан на ожиданиях восстановления поставок бананов из Эквадора после временного запрета России на их ввоз. Однако, как отмечает эксперт, Россия также импортирует бананы из других стран, таких как Индия, что может смягчить возможные последствия дефицита этого фрукта на рынке.

Последние недели были отмечены ростом цен на бананы в связи с ограничениями на их поставки из Эквадора. Впрочем, соглашение между Россией и Эквадором об усилении фитосанитарного контроля над банановыми поставками может способствовать нормализации ситуации.

Во время периода неопределенности цены на бананы временно выросли до 150 рублей за килограмм, однако ожидается, что соглашение между странами приведет к стабилизации цен и их последующему снижению. На прошлой неделе Россельхознадзор разрешил эквадорским предприятиям возобновить поставки бананов, что может привести к ожидаемому улучшению ситуации на рынке этого продукта, сообщает finance.mail.ru.