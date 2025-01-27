Россиян ожидает «облом» на 8 марта и отмена выходных: новая информация по календарю в 2025 году

В 2025 году россиян ожидают три периода четырехдневных выходных благодаря переносу праздничных дней, которые выпали на выходные. Правительство РФ заранее утвердило изменения, чтобы жители страны могли спланировать отдых.

Как изменился график выходных?

Праздники 23 февраля и 8 марта в 2025 году приходятся на выходные дни — воскресенье и субботу соответственно. Чтобы компенсировать это, правительство решило перенести неиспользованные выходные на другие даты:

Выходной с 23 февраля перенесён на 8 мая.

Выходной с 8 марта перенесён на 13 июня.

Таким образом, в 2025 году россиян ждут три периода мини-каникул:

С 1 по 4 мая — в честь Праздника Весны и Труда.

С 8 по 11 мая — продолжение майских праздников, включая День Победы.

С 12 по 15 июня — отдых после празднования Дня России.

Что важно знать о работе в праздники?

Согласно трудовому законодательству, работа в праздничный день должна быть оплачена в двойном размере. По желанию работника, вместо повышенной оплаты может быть предоставлен дополнительный выходной. Работодатели обязаны учитывать это при составлении графиков, а сотрудники — помнить о своих правах.

Как использовать дополнительные выходные?

Три четырехдневных периода — это отличная возможность для отдыха, поездок и проведения времени с близкими. Россияне смогут:

Спланировать путешествия на майские праздники.

Посетить культурные мероприятия и выставки.

Заняться дачными работами или просто отдохнуть дома.

Перенос праздничных дней в 2025 году позволяет россиянам насладиться полноценным отдыхом в три разных периода года. Такой подход делает праздничные даты более удобными и позволяет заранее распланировать личное время. Не забудьте уточнить рабочий график у работодателя и воспользоваться возможностью для заслуженного отдыха.