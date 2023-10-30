Россиян без справки начнут лишать пенсий с 1 ноября — деньги спишут сразу

Российским пенсионерам, проживающим за границей, рассказали о правилах получения страховых выплат по возрасту от нашего государства: для получения денег эмигранты обязаны каждый год подтверждать свое физическое существование, сообщили в ussurmedia.ru.

Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Павел Селезнев объяснил, что пожилые граждане РФ, которые выбрали жить в других странах, но не имеют гражданства или вида на жительство, получают российские пенсии, так как имеют на это полное право. Но для того, чтобы страховые выплаты по возрасту не прекратились пенсионеры должны подтверждать ежегодно то, что они еще живы.

Павел Селезнев отметил, что на данный момент в других странах проживает 300 000 и более пенсионеров из России.

Для подтверждения своего физического существования пожилые люди должны брать соответствующую справку в консульстве России и отправлять ее в Социальный фонд РФ, в противном случае выплаты по возрасту они получать не смогут.