Новости России
· 16+ · Полина Модестова

«Россия станет важнейшим звеном многополярного мира»: на первых в сентябре «Разговорах о важном» дети послушают о будущем страны

С началом учебного года в школах и колледжах Ро...

pervouralsk.ru

Подписаться в Telegram

С началом учебного года в школах и колледжах России возобновляются тематические классные часы под названием «Разговоры о важном», первое из которых, запланированное на 2 сентября, будет посвящено образу будущего страны. Учащиеся разных возрастов получат возможность не только обсудить видеопоздравление президента Владимира Путина с Днем знаний, но и послушать выступление его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Программа уроков

Младшие классы (1-й класс) займутся заданием «Лента времени», где им предстоит соотносить различные изображения с понятиями «прошлое», «настоящее» и «будущее». Это упражнение направлено на формирование у детей понимания временных рамок и их значения для исторического развития. Например, они узнают, что изображение паровоза относится к прошлому, в то время как электросамокат символизирует современность. Далее, дети обсудят, как знания способствуют прогрессу, а также размышляют о своем будущем, завершая фразу «Когда я вырасту, я буду...».

Средние классы (2-4 классы) рассмотрят тему важности человеческого капитала для страны. Обсуждение будет включать размышления о великих открытиях и людях, стоящих за ними, как Юрий Гагарин. Школьники также «посетят будущее», просмотрев отрывок из сериала «Гостья из будущего», и подумают, какие вопросы они могли бы задать героине, если бы имели такую возможность.

Обсуждение и видение будущего

Во время урока обсуждается не только технологическое развитие, но и неизменные человеческие качества, такие как доброта, отзывчивость и трудолюбие, которые будут цениться всегда. По завершении, учащиеся просматривают видео о будущем России, где подчеркивается, что страна обладает всем необходимым для создания мудрого и достойного завтра.

Старшие классы (5-7 классы) углубляются в тему многополярного мира и роли России в нем, слушая выступления известных политических фигур и рассуждая о том, как текущие действия могут формировать будущее. Ученики задумываются о важности современных технологий и образования, а также о том, как сохранение культурного и национального многообразия поможет строить более справедливое общество.

Эти уроки становятся не только платформой для образования, но и стимулом к размышлениям о личном вкладе каждого в будущее страны. Важность таких дискуссий в образовательной среде не может быть переоценена, ведь именно в школьные годы закладывается фундамент ответственного отношения к своей стране и миру в целом, пишет 59.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

обработка от тараканов ивантеевка

Новости Татарстана

день назад

Такого не было с 1881 года: синоптики ввели в ступор россиян резким изменением прогноза погоды

Лонгриды

день назад

Билан и неожиданное предложение на сцене: как Казань отметила День города

полировка стекла автомобиля москва в Москве

Новости Татарстана

2 часа назад

Сергей Лазарев проспал рейс в Татарстан 1 сентября

Новости Казани

час назад

2 жестких ДТП одновременно произошли в Казани

Новости Казани

день назад

Толчинский завершил свою работу на посту декана КФУ

Новости Казани

день назад

В Казани в День города произошло 120 аварий
Новости Татарстана
2 часа назад

2 сентября в Татарстане ожидается +26 градусов

Кроме того, сегодня ожидается ветер до 9 метров...

Новости Казани

7 минут назад

В день выборов в Казани 8 сентября пройдет концерт

Гид по скидкам Казани

день назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани

Новости Казани

2 часа назад

В 64 года умер казанский художник Дмитрий Кринари

Новости Казани

15 часов назад

В саммите БРИКС примет участие Новый банк развития
В школы Татарстана придет тысяча молодых учителей
Новости Татарстана
15 часов назад

В школы Татарстана придет тысяча молодых учителей

Новости Казани

15 часов назад

Дмитрий Кабутов оценил старт сезона для казанского клуба

Новости Татарстана

15 часов назад

«Гаражная амнистия» в Татарстане позволила оформить 16 тысяч объектов

Новости Татарстана

15 часов назад

Минниханов оценил ремонт общежития Альметьевского техникума
ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-град...
Интересное в Казани
5 дней назад

ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» в Казани
В казанские школы пойдут 20 тысяч первоклассников
Новости Казани
23 часа назад

В казанские школы пойдут 20 тысяч первоклассников