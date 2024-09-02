«Россия станет важнейшим звеном многополярного мира»: на первых в сентябре «Разговорах о важном» дети послушают о будущем страны

С началом учебного года в школах и колледжах России возобновляются тематические классные часы под названием «Разговоры о важном», первое из которых, запланированное на 2 сентября, будет посвящено образу будущего страны. Учащиеся разных возрастов получат возможность не только обсудить видеопоздравление президента Владимира Путина с Днем знаний, но и послушать выступление его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Программа уроков

Младшие классы (1-й класс) займутся заданием «Лента времени», где им предстоит соотносить различные изображения с понятиями «прошлое», «настоящее» и «будущее». Это упражнение направлено на формирование у детей понимания временных рамок и их значения для исторического развития. Например, они узнают, что изображение паровоза относится к прошлому, в то время как электросамокат символизирует современность. Далее, дети обсудят, как знания способствуют прогрессу, а также размышляют о своем будущем, завершая фразу «Когда я вырасту, я буду...».

Средние классы (2-4 классы) рассмотрят тему важности человеческого капитала для страны. Обсуждение будет включать размышления о великих открытиях и людях, стоящих за ними, как Юрий Гагарин. Школьники также «посетят будущее», просмотрев отрывок из сериала «Гостья из будущего», и подумают, какие вопросы они могли бы задать героине, если бы имели такую возможность.

Обсуждение и видение будущего

Во время урока обсуждается не только технологическое развитие, но и неизменные человеческие качества, такие как доброта, отзывчивость и трудолюбие, которые будут цениться всегда. По завершении, учащиеся просматривают видео о будущем России, где подчеркивается, что страна обладает всем необходимым для создания мудрого и достойного завтра.

Старшие классы (5-7 классы) углубляются в тему многополярного мира и роли России в нем, слушая выступления известных политических фигур и рассуждая о том, как текущие действия могут формировать будущее. Ученики задумываются о важности современных технологий и образования, а также о том, как сохранение культурного и национального многообразия поможет строить более справедливое общество.

Эти уроки становятся не только платформой для образования, но и стимулом к размышлениям о личном вкладе каждого в будущее страны. Важность таких дискуссий в образовательной среде не может быть переоценена, ведь именно в школьные годы закладывается фундамент ответственного отношения к своей стране и миру в целом, пишет 59.ru.