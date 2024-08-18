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«Решение принимает Путин»: в Совфеде прокомментировали призывы к мобилизации в связи с атакой ВСУ на Курскую область

С приближением летнего пика переездов и напряжё...

sputnik.by

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С приближением летнего пика переездов и напряжённой обстановки на границе, где недавно произошла попытка прорыва украинских войск, тема мобилизации вновь оказалась в центре внимания российской общественности и политики. Однако официальные лица сохраняют умеренный тон в обсуждениях возможного расширения военных мер.

Осмотрительный подход в вопросах национальной безопасности

Сергей Цеков, член Совета Федерации, в беседе с журналистами отметил, что любые решения о мобилизации являются исключительной компетенцией президента страны.

"Позиции индивидуальных политиков, таких как Александр Дугин, который выразил поддержку мобилизации после инцидентов в Курской области, являются личным мнением и не отражают официальную политику," - сказал Цеков.

Обновление по военной ситуации в Курской области

Ситуация на границе обострилась 6 августа, когда вооружённые силы Украины предприняли активные действия, пытаясь проникнуть через границу. В результате были задействованы танки и бронетехника. Однако, по информации от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, украинское наступление было своевременно пресечено. Министерство обороны России дополнительно сообщило о потерях противника, включая до 400 солдат и 32 единицы техники.

Помимо этого, в течение нескольких дней продолжались обстрелы населённых пунктов в Курской области, что привело к ранениям 66 граждан, среди которых были дети.

Важность соблюдения процедур и ответственности

Ответ на возникшие вызовы требует не только военного, но и правового внимания. Российские законодатели подчеркивают, что любые действия в области мобилизации должны проходить через строго определённые правовые рамки, чтобы гарантировать юридическую чистоту и эффективность принимаемых мер.

Российское руководство подходит к вопросу мобилизации с должной осмотрительностью, учитывая все аспекты текущей геополитической обстановки и внутренней политики. Поддержание порядка и безопасности на границах страны остаётся приоритетной задачей, а решения о масштабных мерах, таких как мобилизация, будут приниматься с учетом всех обстоятельств.

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