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«Решение принимает Путин»: в Совфеде прокомментировали новости о мобилизации после атаки ВСУ на Курскую область

Член Совета Федерации Сергей Цеков высказался п...

m24.ru

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Член Совета Федерации Сергей Цеков высказался по поводу инициативы философа Александра Дугина о введении мобилизации в свете последних событий в Курской области. В интервью для ProGorodChelny Цеков подчеркнул, что подобные решения находятся исключительно в компетенции президента России.

"Мы слышим разные мнения, но ключевые решения о мобилизации принимает президент. Спекуляции на эту тему сейчас неуместны," — заявил Цеков.

Эти слова прозвучали на фоне ожесточенных боев в Курской области. Согласно официальным данным, 6 августа украинские войска предприняли атаку с применением тяжелой бронетехники, стремясь прорвать линию обороны. Однако по заявлению начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, попытка была сорвана, и продвижение противника остановлено.

Минобороны России сообщило о значительных потерях противника: за день было уничтожено до 32 единиц бронетехники и до 400 военных. В течение нескольких дней также фиксировались обстрелы жилых районов Курской области, в результате которых пострадали 66 человек, включая девять детей.

Комментарий Цекова указывает на стремление российского руководства подходить к вопросу мобилизации с особым вниманием и осторожностью, учитывая текущую военную и политическую ситуацию. Обсуждение мобилизации продолжит оставаться в центре внимания как на государственном, так и на общественном уровнях, особенно в контексте последних военных событий.

Будущие действия властей по стабилизации обстановки в Курской области и защите граждан станут ключевыми показателями стратегии России в ответ на угрозы национальной безопасности.

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