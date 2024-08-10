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«Решение будет принято Путиным»: в Совфеде прокомментировали призывы к мобилизации после атаки ВСУ на Курскую область

В условиях эскалации напряженности на границе в...

lenbaget.ru

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В условиях эскалации напряженности на границе в Курской области, где недавно произошла попытка прорыва украинскими военными силами, вопрос о мобилизации вновь встал на повестку дня. Александр Дугин, известный философ, высказался в пользу таких мер. Однако официальная реакция на его призывы была весьма сдержанной.

Сенатор Сергей Цеков в интервью для ProGorodChelny выразил свою позицию по этому вопросу, указывая, что решение о мобилизации — это прерогатива президента России. «Дугин высказался, но это лишь мнение. Решать вопросы мобилизации должен президент, и сейчас не время для пустых разговоров по этой теме», — заявил Цеков.

На фоне этого обсуждения в Курской области произошли боевые столкновения, которые, по данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, были успешно пресечены 7 августа. Министерство обороны РФ сообщило о том, что за последние сутки враг потерял около 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники. Вдобавок, с 6 по 8 августа в результате обстрелов населенных пунктов пострадали 66 человек, среди которых были дети.

Эти события подчеркивают серьезность угрозы, стоящей перед Россией, и сложность принимаемых решений в условиях, когда каждый шаг по усилению безопасности должен быть взвешен. Сергей Цеков, подчеркивая важность стратегического подхода и необходимость решений на высшем уровне, напоминает о значимости государственной политики в обеспечении стабильности и защиты граждан.

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