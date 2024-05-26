Рак отныне не страшен: врач назвал 3 продукта, которые не оставят опухоли шансов

Важные открытия в борьбе с раком: ученый выделил 3 продукта, которые могут быть ключом к победе над опасным заболеванием — полезные и вкусные.

Эксперт в области питания доктор Андрей Лысенков в интервью газете «Кубанские новости» поделился списком из 3 продуктов, способствующих профилактике рака и предотвращающих его развитие.

Специалист включил в список вошли молоко, яйца и мясо.

Диетолог сообщил, что в перечисленных продуктах есть важный микроэлемент — витамин С, который препятствует образованию опухолей.

Питательный элемент р53, жизненно важный для организма, поскольку предотвращает размножению онкологических опухолей на биохимическом уровне.

Эксперт по питанию Андрей Лысенков подчеркнул, что этот ценный белок как раз присутствует в молоке, яйцах и мясе. Для поддержания здоровья рекомендуется включать эти продукты в рацион как минимум один раз в течение недели и предпочтительно готовить их без жарки - на пару или в духовке, сообщает "Хибины".