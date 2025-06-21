Рабочая штука: зеленый соус на зиму, который подойдёт к чему угодно

Соус из зелёного лука готовится быстро и легко, а его вкус сохраняется на протяжении всего года. Он отлично подходит к мясу, рыбе, макаронам или картошке.

Это удобное решение для тех, кто не всегда может найти время на готовку — достаточно достать пару кубиков, разморозить и добавить в блюдо. После разморозки соус сохраняет как вкус, так и цвет, что делает его отличным вариантом для будних дней.

Для приготовления соуса нужно взять 100 г зелёного лука — тщательно помыть, обсушить и нарезать произвольно. К луку добавить 15 г петрушки, также помыть и нарезать. Все ингредиенты сразу закладываются в стакан блендера. Мелкая нарезка не требуется, так как блендер всё перемелет.

Далее следует добавить 3 зубчика чеснока, 0,5 ч.л. соли, 1 ч.л. свежевыжатого лимонного сока и 1 ст.л. растительного масла (оливковое масло предпочтительно, так как оно лучше застывает в морозилке и помогает делать соус в форме кубиков).

Соус нужно взбить погружным блендером до получения однородной массы, следя, чтобы не оставалось кусочков. На этом этапе можно попробовать соус и при необходимости подкорректировать вкус, добавив немного соли или лимонного сока.

Готовый соус можно использовать сразу, однако для заготовок на зиму его стоит разлить по небольшим пластиковым контейнерам или формам для льда, что позволит удобно достать необходимое количество без необходимости размораживать весь запас.

Контейнеры нужно закрыть крышками, формы — затянуть пищевой плёнкой и отправить в морозильник. Когда всё замёрзнет, упаковку можно пересыпать в пакеты с zip-застёжкой для компактного хранения. Эти соусные кубики будут удобны в использовании всю зиму.

Ингредиенты: