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Рабочая и вкусная штука: зеленый соус на зиму, который подойдёт к чему угодно

Соус из зелёного лука готовится быстро и просто...

здоровое-питание.рф

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Соус из зелёного лука готовится быстро и просто, при этом его вкус остаётся насыщенным в течение всего года. Он идеально сочетается с мясом, рыбой, пастой или картошкой.

Этот соус — отличное решение для тех, кто не всегда находит время для готовки: достаточно достать несколько кубиков, разморозить и добавить в блюдо. После размораживания соус сохраняет и вкус, и цвет, что делает его удобным вариантом для быстрого обеда в будние дни.

Для приготовления соуса потребуется 100 г зелёного лука — его нужно тщательно помыть, высушить и нарезать произвольно. К луку добавляем 15 г петрушки, которую тоже нужно помыть и нарезать. Все ингредиенты можно сразу положить в стакан блендера. Мелкая нарезка не обязательна, так как блендер всё перемелет.

Затем добавляем 3 зубчика чеснока, 0,5 ч.л. соли, 1 ч.л. свежевыжатого лимонного сока и 1 ст.л. растительного масла (оливковое масло лучше, так как оно хорошо застывает в морозилке и помогает формировать соус в кубики).

Соус нужно взбить погружным блендером до получения однородной массы, следя за тем, чтобы не было кусочков. На этом этапе можно попробовать соус и, если нужно, подкорректировать вкус, добавив ещё немного соли или лимонного сока.

Готовый соус можно использовать сразу, но для заготовок на зиму его лучше разлить по небольшим пластиковым контейнерам или формам для льда, чтобы можно было быстро достать нужное количество, не размораживая весь запас.

Контейнеры закрываем крышками, а формы — плёнкой и отправляем в морозильник. Когда соус замёрзнет, упаковку можно пересыпать в пакеты с zip-застёжкой для удобного хранения. Эти соусные кубики будут удобно использоваться всю зиму.

Ингредиенты:

  • Зелёный лук — 100 г
  • Петрушка — 15 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Соль — 0,5 ч.л.
  • Лимонный сок — 1 ч.л.
  • Растительное масло (оливковое) — 1 ст.л.

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