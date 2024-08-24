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Путин сделал экстренное заявление из-за попыток ВСУ атаковать Курскую АЭС: что сообщается на данный момент?

Курскую атомную электростанцию, расположенную в...

u-f.ru

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Курскую атомную электростанцию, расположенную в городе Курчатов, недавно охватили напряженные события. В ночь на 22 августа была зарегистрирована попытка атаки с использованием украинского беспилотника, который был успешно сбит неподалеку от зоны хранения отработанного ядерного топлива.

Описание происшествия

Беспилотник, запущенный в направлении Курской АЭС, был уничтожен перед тем, как мог причинить ущерб объекту, жизненно важному как для региона, так и для экологической безопасности прилегающих территорий. После инцидента была объявлена тревога, и на место предполагается прибытие международных экспертов для оценки возможных рисков.

Обвинения и заявления

По словам президента России Владимира Путина, Международное агентство по атомной энергии было незамедлительно уведомлено о произошедшем. Российское министерство обороны заявило о подготовке ВСУ к провокациям на территории АЭС, что вызвало озабоченность на международном уровне. Ведомство также предупредило о готовности отреагировать на любые агрессивные действия.

Боевые действия в регионе

Ситуация вокруг АЭС осложнена тем, что активные боевые действия продолжаются в приграничной зоне, и в регионе введен режим чрезвычайного положения. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов утверждает, что целью ВСУ было захватить атомную станцию в течение недели после начала вторжения.

Важность сохранения мира вокруг АЭС

Эти события подчеркивают критическую важность поддержания строгих мер безопасности вокруг атомных станций и необходимость избегания любых военных операций в их близости. Международное сообщество призывает к соблюдению мер предосторожности для предотвращения возможных катастроф, которые могут иметь далеко идущие последствия для всего региона и мира в целом, сообщил источник ТАСС.

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